Pizzaiolo (pizzabagare)
2026-04-14
Vi söker en pizzabagare med erfarenhet av napolitanska pizzor.Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Vi är en välrenommerad napolitansk pizzeria belägen i hjärtat av Upplands Väsby sedan 40 år tillbaka, men nu i en totalt nyrenoverad lokal med ny utrustning i en fantastisk miljö. Vi söker nu en erfaren napolitansk pizzabagare.Arbetsuppgifter
Som pizzabagare kommer du att:
Skapa och baka utsökta pizzor med färska råvaror av högsta kvalitet.
Säkerställa att pizzerian alltid håller högsta standard vad gäller renlighet och hygien.
Ge exceptionell service till våra kunder och se till att varje besök blir en positiv upplevelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet av att baka napolitanska pizzor och arbeta i pizzeria
Är kreativ och har en passion för matlagning och pizzabakning.
Vi erbjuder
En dynamisk och trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor.Så ansöker du
Låter detta som en spännande utmaning för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@pizzapapas.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Papa 's Pizza (Orgnr. 556929-0546)
Sandavägen 28
Upplands Väsby
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: jobb@pizzapapas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stannova AB
(org.nr 556729-9747)
Sandavägen 28 (visa karta
)
194 63 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Papa 's Pizza Jobbnummer
