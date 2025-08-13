Pizzabagare till Skoghalls Pizzeria

Triss i S AB / Kockjobb / Hammarö
2025-08-13


Vi söker pizzabagare!
Vill du jobba på en populär restaurang med härlig stämning och högt tempo?
Skoghalls Pizzeria söker erfaren pizzabagare till vårt team!

Erfarenhet av pizzabakning
Positiv och stresstålig
Heltid eller deltid - start omgående
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse

Lillängsvägen 14, Skoghall
Skicka din ansökan till [din e-postadress] eller kom in och presentera dig!

Bli en del av vårt gäng och skapa magi vid pizzaugnen!

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: oscar.akalp@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Triss i S AB (org.nr 559387-4505)
Lillängsvägen 14 (visa karta)
663 31  SKOGHALL

Arbetsplats
Skoghalls Pizzeria

Kontakt
Oscar Akalp
oscar.akalp@gmail.com
0700363100

Jobbnummer
9456635

