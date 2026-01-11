Pizzabagare extraanställd, Frösunda (Solna)

IL Frösunda AB / Kockjobb / Solna
2026-01-11


Söker erfaren pizzabagare (extraarbete)
Om jobbet
Vi söker en erfaren pizzabagare för extraarbete till vår restaurang i Frösunda, Solna. Arbetstider är fredag, lördag och söndag mellan kl. 16.00-21.00. Start omgående.

Dina arbetsuppgifter
Tillaga pizzor från förberedelse till färdig produkt
Säkerställa hög kvalitet på smak och presentation
Hantera beställningar och samarbeta med kökspersonal
Hålla köket rent och organiserat

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet som pizzabagare
Kan arbeta fredag, lördag och söndag mellan kl. 16.00-21.00
Självständig och effektiv under tidspress
Svenska och engelska i tal

Dina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Serviceinriktad med känsla för kvalitet
Flexibel och samarbetsvillig

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: ilpalazzo41@gmail.com

Arbetsgivare
IL Frösunda AB (org.nr 556865-6762)

Jobbnummer
9677381

