Pizzabagare

Vedugn 550 grader AB / Kockjobb / Solna
2025-11-05


Vi söker erfaren pizzabagare till vår napolitanska pizzeria i hjärtat av Råsunda!
Då kan du vara den vi söker till vårt team på Piazza Råsunda - en familjär restaurang där kvalitet, glädje och gemenskap står i centrum.

Publiceringsdatum
2025-11-05

Om företaget
Vi är en genuin, familjeägd restaurang i hjärtat av Råsunda - bara ett stenkast från Strawberry Arena.
Vår passion är äkta napolitansk pizza bakad med färska ingredienser, surdeg och mycket kärlek.
Hos oss möts gäster av god mat, trevlig service och en varm atmosfär där både familjer och vänner trivs.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att baka napolitansk pizza (gärna med vedugn eller stenugn)
Har kunskap om degjäsning, topping och bakteknik
Är noggrann, snabb och stresstålig
Är en lagspelare med positiv attityd
Talar svenska eller engelska

Arbetsuppgifter
Förbereda och baka pizzor enligt våra recept och standarder
Bidra till att hålla ordning och renlighet i köket
Samarbeta nära med övriga i kök och servering
Ta ansvar för kvalitet och tempo under service

Låter det som du?
Skicka din ansökan tillstane_teaminvestag@aol.ch .
Vi intervjuar löpande - så vänta inte för länge med att höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: stane_teaminvestag@aol.ch

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vedugn 550 grader AB (org.nr 559100-4303)
Stråkvägen 1 (visa karta)
169 35  SOLNA

Arbetsplats
Vedugn 550 Grader AB

Kontakt
STANISAV NIKOLIC
stane_teaminvestag@aol.ch
0701750101

Jobbnummer
9590738

