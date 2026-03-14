Personligt ombud
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-14Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en roll där du verkligen gör skillnad? Som personligt ombud får du stötta människor i utsatta livssituationer och hjälpa dem stärka sin egen förmåga. Du är fristående från myndigheter och arbetar alltid utifrån individens vilja och uppdrag.
Arbetet präglas av ett rehabiliterande förhållningssätt där fokus ligger på att stärka den egna förmågan.För att lyckas behöver du vara empatisk, trygg och självständig, samtidigt som du har integritet, flexibilitet och förmåga att samarbeta.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
Arbeta utifrån ett beteendevetenskapligt eller hälsopedagogiskt perspektiv och möta personer med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras vardag.
Stödja klienter i att förstå sina rättigheter och guida dem genom vilka stödinsatser som finns, hur de söks och vad processen innebär.
Fungera som lots och följeslagare i kontakter med myndigheter, primärvård, psykiatri och andra aktörer både i förberedelser och under möten.
Tillsammans med kollegor identifiera brister i välfärdssystemet som påverkar målgruppen och lyfta dessa till ledningsgruppen för utveckling.
Arbeta självständigt med möten i klienters hem, på kontoret och hos myndigheter, utifrån klientens behov och situation.
Föra dokumentation och kommunicera tydligt i både tal och skrift, samt använda MI (motiverande samtal) som metod i arbetet.Kvalifikationer
Tjänsten är tidsbegränsad, med möjlighet till förlängning.
* Du ska ha en högskoleutbildning som beteendevetare, hälsopedagog eller liknande högskoleutbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
* Du ska också ha erfarenhet av att arbeta med personer som har olika former av neuropsykiatriska funktionsvariationer.
* Du ska ha god kännedom om vilka rättigheter klienten har, och god kännedom om vilka stödinsatser som finns att söka och hur man söker dem då du kommer vara lotsen till hjälp och stöd samt stötta i kontakt med myndigheter, primärvård, psykiatri etc.
* Kunskap inom ekonomi är meriterande.
* Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha kunskap om och kunna arbeta utefter MI (motiverade samtal)
För att lyckas i rollen är du:
* Ta egna initiativ, visar mod i utmanande situationer och kan tydligt skilja på sak och person.
* Lätt för att skapa kontakt och bygger förtroendefulla relationer i sociala sammanhang.
* Visa god förståelse för andra människors situation, lyssnar aktivt och bemöter omgivningen med hänsyn och prestigelöshet.
* Bidra till ett inkluderande arbetssätt genom att arbeta normmedvetet. Eftersom Förebyggande verksamhet är HBTQI-certifierad ingår det att aktivt stärka kompetensen inom området och verka för jämlikhet och allas lika värde.
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Belastningsregister för arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning kommer att begäras in för denna roll.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
* generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
* ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
* flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Välfärd Gävle Kontakt
Enhetschef
Lotta Alm Vahlman lotta.alm_vahlman@gavle.se 026-17 99 72 Jobbnummer
9797913