Personliga assistenter sökes i Mörarp
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
2025-08-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordström Assistans AB i Helsingborg
, Bjuv
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser. Om tjänsten Vi söker nu personliga assistenter till en kvinna med cerebral pares som bor i Mörarp. Hon kommunicerar med hjälp av Bliss-datorer och en manuell Bliss-karta. Tjänsten inleds som timvikariat, med möjlighet till en fast schemarad på cirka 50-75 % framöver. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta att stödja med dagliga rutiner, förflyttningar, personlig hygien, sondmatning samt på- och avklädning. Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Dygnspass 09-09 (6 timmar väntetid)
Om kunden Vår kund är en 27-årig kvinna som gillar att ha roligt och uppskattar en blandning av fart och avkoppling. Intressen inkluderar att resa, lyssna på musik, spela bowling, bada, träffa kompisar och åka tåg till nya spännande platser. Om du är en trygg och lekfull person som gillar att hitta på saker - då kan detta vara rätt jobb för dig! Om dig Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kunder. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående. Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är social, lekfull, ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet. Det är krav på att du
Tål klor och gillar att bada
Ska undvika starka dofter på arbetstid
Har flytande kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har manuellt körkort och tillgång till bil
Omfattning: Timvikarie med chans till fast schema på 50-75% Antal tjänster: 2 Tillträde: Omgående Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), http://www.nordstromassistans.se Arbetsplats
Nordström Assistans Kontakt
Annie annie.alvarsson@olivia.se Jobbnummer
9450822