Personliga assistenter sökes åt en härlig 24-årig tjej! - God Assistans i Mitt AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå

God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå2021-07-05Hej!God Assistans söker kvinnliga personliga assistenter som är mellan 20-35 år. Du som söker får gärna ha tidigare erfarenheter av att arbeta som personlig assistent. Det är däremot inget krav, utan det viktigaste är att personkemin stämmer mellan dig och kunden.I arbetet ingår att hjälpa till med diverse saker som hör till det vardagliga livet. Allt ifrån personnära hjälp så som personlig hygien, toalettbesök och av- och påklädning, till hårstyling, matlagning och hushållssysslor, samt hjälp vid kundens fritidsintressen. Fritidsintressen som exempelvis matlagning, gå på stan och umgås med sina vänner etc. Du är även med på kundens arbete och fungerar som stöd vid behov.Kunden är självständig utöver sina fysiska hjälpbehov och beskriver att hon behöver någon som är hennes armar och ben. Kunden är helt kommunikativ. Kunden är helt kommunikativ och säger till när och vad hon behöver hjälp med. Som kundens personliga assistent ska du finnas till hands, men inte ta för mycket plats. Kunden värdesätter skillnaden mellan en personlig respektive privat relation med assistenten. Det i syfte att bibehålla sitt privatliv och känna sig självständig trots att assistenter är närvarande större delen av dygnet. Med det inte sagt att relationen mellan kund och assistent är opersonlig. Det är en trevlig och trivsam arbetsmiljö med ömsesidig respekt mellan kund och assistent.Den viktigaste egenskapen som efterfrågas är att du är lyhörd och kan ta emot instruktioner. Kunden ser gärna att du är ordningsam då hon uppskattar att ha det fint och trivsamt hemma, samt att du är bra på att sätta upp hår i en tofs.Vi söker tre ordinarieassistenter: Tjänstgöringsgrad 70-85 %. Arbetstiden är förlagd från morgon till kväll på vardagar. Du arbetar var tredje helg, där helgpassen varierar mellan dagtid och kvällstid. Under helgens kvällspass slutar du vanligtvis senare. Beredskapsveckor förekommer vilket innebär att du den veckan är ansvarig att hoppa in vid sjukdom om ingen annan assistent kan. Du kompenseras med en ersättning utöver din lön oavsett om du behöver hoppa in eller inte.Vi tre helgpersonal: Rullande schema där du jobbar var tredje helg. Helgpassen varierar mellan dagtid och kvällstid. Under kvällspassen slutar du vanligtvis senare.Vi söker timvikarier: Extra vid behov, exempelvis vid sjukdom och ledighet. Därför ser vi gärna att du är flexibel och har möjlighet att hoppa in med kort varsel.Tillträde: Vecka 33.För att ansöka: Skicka CV och ett personligt brev där du beskriver vem du är och varför just du skulle passa för tjänsten. Obs! Skriv vilken av de tre tjänsterna (ordinarie, helgpersonal eller timvikarie) du söker. Kunden kommer hålla intervjuer via Skype. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.Varaktighet, arbetstidDeltid Tillsvidare2021-07-05Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-08-04God Assistans i Mitt AB5846955