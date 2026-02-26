Personliga assistenter
2026-02-26
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad på riktigt? Vi söker nu två personliga assistenter till en av våra brukare där ambitionen är att minst en av tjänsterna kommer att bli en tillsvidaretjänst.
Du arbetar i brukarens båda hem. Det ena hemmet ligger i Kristinehamns tätort och det andra i kommunens södra delar. Du arbetar själv hos brukaren men tillhör ett arbetslag med andra personliga assistenter, där ni tillsammans möjliggör för brukaren att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Det kan också vara bra att känna till att det finns husdjur i familjen.
Stöd, vård och omsorgsförvaltningen består av tre verksamhetsområden: funktionsstöd, hemtjänst och särskilda boenden. Förvaltningens kärnverksamhet är att bedriva omsorg, omvårdnad och rehabilitering för äldre samt ge stöd och hjälp för människor att leva ett självständigt liv.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Arbetet som personlig assistent innebär att du ska vara ett stöd i vardagen åt ett barn med funktionsnedsättning. Detta innebär att du arbetar i barnets hem och ger stöd i exempelvis personlig hygien, kommunikation, förflyttningar och medicinhantering.
Dina arbetsuppgifter kommer till stor del bestå i att assistera med lämplig omvårdnad, aktiviteter och lek som stärker och stimulerar barnets kommunikationsförmåga. Arbetet är förlagt till dag- och kvällstid.Kvalifikationer
Eftersom det är barnets behov och önskemål som står i centrum så kommer personlig lämplighet att vara den tyngst vägande faktorn vid rekryteringen.
Vi söker dig som har en utbildning som undersköterska och/eller har erfarenhet av att arbeta med barn.
Du är en trygg och omtänksam person med hög personlig mognad och ett genuint intresse för att bidra till andras livskvalitet samt har en god empatisk förmåga och kan sätta dig in i andra människors situation med respekt och lyhördhet.
Som personlig assistent är du flexibel och har lätt för att anpassa dig efter olika behov och förändringar i vardagen. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor, anhöriga och den du assisterar. Du är relationsskapande och har förmågan att skapa trygghet och förtroende i mötet med andra. Med ett gott omdöme och en serviceinriktad inställning tar du ansvar för att varje situation hanteras professionellt, med fokus på barnets självbestämmande och välbefinnande.
Då resor förekommer i arbetet så är B-körkort ett krav.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
(org.nr 212000-1868), http://www.kristinehamn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kristinehamns-kommun/ Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Isabella Helldin isabella.helldin@kristinehamn.se Jobbnummer
