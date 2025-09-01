Personlig assistent- Uppsala
2025-09-01
Inova assistans bedriver personlig assistans med stöd av personal med hög kompetens och en vilja att utveckla den enskildes rätt till självbestämmande.
Vår ambition är att skapa sammanhang och aktiviteter som främjar samhällsdeltagande och ökad förståelse mellan människor med olika levnadsförutsättningar.
Vi söker nu personliga assistenter till en äldre man med förvärvad hjärnskada som bor i eget boende i Uppsala.
I nuläget söker vi timvikarier för arbetspass när ordinarie personal är frånvarande. Det kan vara frånvaro under både kortare och längre perioder.
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inte ett krav - det viktigaste är att du är engagerad och villig att lära dig.
Vi söker dig som är, flexibel, kreativ, positiv, samarbetsvillig och har förmågan att se lösningar och möjligheter. Du ska kunna arbeta självständigt och ta stort ansvar, då arbetet innebär till viss del ensamarbete tillsammans med den enskilde personen.
Innan tillträde erbjuder vi introduktionspass så att du kan känna efter om rollen passar dig och om personkemin känns bra från båda håll.
Ett krav är att du som söker har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: ansokan@inovaassistans.se Arbetsgivare Inova Assistans AB
