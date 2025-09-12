Personlig assistent till man i Linköping, timanställning
2025-09-12
Social, glad och aktiv 42 åring i Linköping med rörelsehinder söker en ny personlig assistent för timanställning. Perfekt extrajobb!
Jag söker dig som är engagerad, mogen och trygg som person. Det är ett stort plus om du är lättsam och trivs i sociala sammanhang, eftersom jag gärna vill ha ditt stöd vid aktiviteter på dagcenter, LHC-matcher och träffar med vänner.
Eftersom jag behöver hjälp med förflyttningar och fysisk träning - som simning och cykling - söker jag en fysiskt stark assistent som uppskattar ett omväxlande arbete med mycket rörelse, träning och utflykter.
Har du omvårdnadserfarenhet eller utbildning inom hälsa, är det meriterande. Mycket goda kunskaper i svenska är ett krav, då tydlig kommunikation är avgörande. För att kunna hoppa in med kort varsel behöver du bo i Linköping eller närliggande område.
Tjänsten är en timanställning vid behov, med flexibla arbetstider. Om du tex studerar kan detta vara ett perfekt extrajobb - arbetsledaren är van att anpassa schemat efter dina möjligheter.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att just du är den nya stjärnan i mitt team!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9506118