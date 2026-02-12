Personlig assistent till kvinna i Falkenberg
2026-02-12
Vi söker nu en personlig assistent till en rullstolsburen kvinna som bor tillsammans med sin familj i Falkenberg. Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Tjänsten startar i oktober och är en deltid. Arbetstiderna varierar och du kommer arbeta dag, kväll, natt (med väntetid) och helg.
Som personlig assistent stöttar du kvinnan i hennes vardag där funktionsvariationer sätter gränser. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat hjälp med hygien, påklädning, måltider, hushållsarbete och aktiviteter. Hjälpmedel som lift, glidbräda och hygienstol finns att tillgå.
På fritiden tycker hon om att umgås med sin familj (man och barn) eller träffar sina vänner. Då hon har bakgrund från Eritrea är det en stor fördel om du pratar tigrinja.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Kunden söker dig som:
Kan tala tigrinja och svenska.
Är kvinna.
Är lyhörd, ansvarstagande och har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
Är flexibel och kan arbeta dag, kväll, natt och helg.
Har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Deltid, 60-80 %
Varierande arbetstider:
Dagpass kl. 07-20
Nattpass kl. 19-08
Dygnspass kl. 07-07
På natten är det väntetid.
Tillträde: Tjänsten är tillgänglig från 1 oktober
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Kujtim Dibrani, Verksamhetschef, 010- 130 33 25
Varmt välkommen med din ansökan!
