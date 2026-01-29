Personlig assistent till kille i Falkenberg
Ny Kraft Assistans i Halland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falkenberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falkenberg
2026-01-29
NyKraft är ett privatägt företag inom LSS som bedriver personlig assistans i Halland. Företaget etablerades 2012 med kontor i Falkenberg. NyKraft värdesätter trygghet och det personliga mötet, av den anledningen finns mestadels av våra kunder och medarbetare i Falkenberg.
Målet är att erbjuda en personligare personlig assistans. Som kund hos NyKraft erbjuds man en individuell assistans som tillsammans med kunden är utformad efter dennes behov. Kunden är delaktig i rekrytering och i det slutgiltiga valet av assistenter.
Vi är anslutna till Fremia och har kollektivavtal.
Beskrivning av tjänsten:
Vi söker nu fler personliga assistenter till en glad kille med mycket energi.
Vår kund sitter i rullstol och är 23 år gammal, bor hemma med sina föräldrar i Falkenberg.
Killen har en mental utvecklingsvariation samt epilepsi och sondmatas. Behöver hjälp med allt. Kräver mycket omvårdnad dygnets alla timmar. Dubbel assistans dagtid. Han förstår allt du säger men saknar eget tal utan använder ljud och tecken som kommunikation.
Viktigt att du är lugn, engagerad, lyhörd och trygg. Det är viktigt med rutiner, samt att kunna vara flexibel.
Han älskar att vara ute och promenera, eller att åka ut med sin bil. Körkort är önskvärt. Behärska svenska språket bra i tal och skrift.
Tjänst ca 70% eftermiddagar/kväll samt helg
Söker även vikarier
Stor fördel med tidigare erfarenhet inom personlig assistans.
Är lugn och tydlig i ditt förhållningssätt och kommunikation
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som personlig assistent Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: lena.b@nykraftassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B60". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ny Kraft Assistans i Halland AB
(org.nr 556895-7400)
Peter Åbergs Väg 1 (visa karta
)
311 42 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9710682