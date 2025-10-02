Personlig assistent till Göteborg

Amarjeet singh / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-10-02


Arbetet går ut på att hjälpa mig i min vardag med allt från personlig hygien till matlagning (indiskt), städning, läggning, kläder, gå på promenader m m,

Publiceringsdatum
2025-10-02

Kvalifikationer
Språk: Punjabi

Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidare på heltid.

Ersättning
Timlön.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: amsin@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Amarjeet singh
422 43  HISINGS BACKA

Jobbnummer
9537239

