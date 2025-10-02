Personlig assistent till Göteborg
Amarjeet singh / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-10-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amarjeet singh i Göteborg
Arbetet går ut på att hjälpa mig i min vardag med allt från personlig hygien till matlagning (indiskt), städning, läggning, kläder, gå på promenader m m,Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
Språk: Punjabi Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidare på heltid. Ersättning
Timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: amsin@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amarjeet singh
422 43 HISINGS BACKA Jobbnummer
9537239