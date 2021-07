Personlig assistent till glad flicka i Tyresö - Humana AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tyresö

Prenumerera på nya jobb hos Humana AB

Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tyresö2021-07-07Ida är en glad och positiv 16-årig tjej som trivs med likasinnade. Hon bor tillsammans med sina föräldrar i Tyresö. Hon är väldigt kommunikativ på sitt sätt vilket ställer höga krav på att lära känna henne och snabbt förstå vad hon vill säga eller göra och hur hon mår. Ida använder bilder och kroppsspråk i sin kommunikation.2021-07-07Ida har en cp-skada och behöver hjälp med det mesta, såsom att förflytta sig mellan olika hjälpmedel, med matning både i mun och via sond, med träning och kommunikation.Det är ett rullande fast fyraveckorsschema där du arbetar 2-3 dagar i veckan. Arbetsapssen är förlagda vardagar samt varannan söndag. Arbetstiderna är vardagar 15:00-20:00 och vissa dagar 15:00-21:30. Helgpassen är förlagda 09:00-18:00. Du behöver vara tillgänglig för dessa typer av pass för att bli aktuell för tjänsten.Tillträde omgående.Vem vi sökerEmpati, tålamod, energi och engagemang är viktiga egenskaper för den som arbetar med Ida. Vi uppskattar även initiativförmåga, ansvarsfullhet och att självständigt kunna utföra sitt arbete med Idas behov i fokus. För att bli aktuell krävs att:Du kommunicerar tydligt på svenska, både i tal & i skriftDu har ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (mer information längst ner i annonsen)Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller med barn och unga.Arbetstid: Dag, kväll, helgLön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtalAnsökan:Din ansökan kommer läsas av personal vid Humana, av kunden och dennes anhöriga. Rekryteringen sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!Att jobba på HumanaHumana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor.Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med trygga anställningar. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete. Vi arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.Läs mer om hur det är att jobba som personlig assistent hos oss på Humana HÄRVad händer nu?Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga. För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Blanketten du ska välja heter Arbeta med barn med funktionsnedsättning (442.9).Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltidSista dag att ansöka är 2021-08-04Humana AB5850701