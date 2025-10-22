Personlig assistent till barnkund i Piteå
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå
2025-10-22
Vi söker en lugn, ansvarstagande och lyhörd person till en barn-kund i Piteå.Kunden har en intellektuell funktionsnedsättning. Hon har inget verbalt tal utan kommunicerar via gester, miner och läten. Hon är mestadels en glad och pigg tjej som gillar att kolla tv, bläddra i böcker och vara ute på promenader i vagn. Hon har behov av stöd i samtliga vardagsmoment. Hon förflyttar sig med rullstol men till viss del även med rullator. På dagtid vardagar går kunden på skola vilket gör att tiderna främst är förlagda till eftermiddagar och helger. Vi söker i dagsläget en timvikarie med möjlighet till fasta arbetspass framöver.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande.
Erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning är meriterande.
Goda svenska-kunskaper är ett krav
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Behovsanställning
Omfattning: Deltid
Arbetstid: Varierande enligt överenskommelse
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Emelie Hammarström, emelie.hammarstrom@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Jakob Johansson jakob.johansson@frosunda.se 010-1303101 Jobbnummer
9570088