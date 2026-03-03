Personlig assistent till äldre man.
Emil Eskilstuna Modellen av Independent Living / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eskilstuna
2026-03-03
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emil Eskilstuna Modellen av Independent Living i Eskilstuna
, Flen
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker personlig assistent för omgående anställning till en av våra medlemmar. Medlemmen är en äldre man som är rullstolsburen efter en stroke. Han bor i hus tillsammans med sin fru i ett lugnt villaområde. I den här assistansen arbetsleder medlemmen själv, eftersom talet är opåverkat. I ditt arbete kommer du att vara medlemmen behjälplig vid vardagssysslor, ärenden, hygien, sjukgymnastik, fritidsaktiviteter, kortare resor osv.
Medlemmen har bil som assistenterna förväntas köra ibland, därför är det viktigt med B-körkort (manuell växellåda) och god körvana.
Vi söker dig som är en självständig och självgående person - gärna med humor och skinn på näsan. Medlemmen är bland annat intresserad av sport, kultur, språk och musik så om detta även tilltalar dig är det ett plus. Har du erfarenhet av att arbeta med människor så är det meriterande. Störst vikt kommer dock att läggas på personlig lämplighet och det är medlemmen själv som avgör vem som ska anställas.
Rökfrihet är ett krav.
Tjänstgöringsgraden är 56,57% (+ ca 13 h jour per vecka). Schemat är fast och består av dygnspass 07.30-07.30 med rast/uppehåll 10.30-12.30 och 18.30-19.30.
Kooperativet EMIL är en assistansanordnare som har varit verksam sedan 1994. Hos oss finns idag drygt 40 medlemmar och omkring 250 medarbetare. Vår målsättning är att erbjuda medlemmarna en god livskvalité med trygghet och säkerhet i sin assistans. Vi fokuserar på våra medlemmars integritet, det mänskliga värdet och att våra medlemmar ska ha ett så oberoende liv som möjligt med hjälp av personlig assistans. Vi är idag främst verksamma i Södermanland - detta för att ha en närhet till våra medlemmar och anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: evelina.dagberg@kooperativetemil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Avd 74". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Emil Eskilstuna Modellen av Independent Living
, http://www.kooperativetemil.se
Lagerkvistgatan 2 (visa karta
)
633 46 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kooperativet Emil Kontakt
Assistanskoordinator
Evelina Dagberg evelina.dagberg@kooperativetemil.se 016517430 Jobbnummer
9773915