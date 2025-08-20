Personlig Assistent Stenungsund 50%
2025-08-20
Vill du jobba hos en mysig familj i Stenungsund? Här bor en go kille på 7 år som behöver duktiga assistenter, är du kanske den vi söker?
Vår kund är en 7 år kille med ett stort hjälpbehov och behöver ständig tillsyn. Vi behöver nu stärka upp i arbetsgruppen med två nya assistenter som arbetar aktivt med träning, stimulering och lek men också tar hand om omvårdnad som hygien och måltider via PEG. Han är född med en hjärnskada (mikrocefali) svår intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Han bor tillsammans med sin mamma, pappa och storebror centralt i Stenungssund. Han har dubbelassistans dygnets alla timmar och vi söker nu två assistenter på fasta schemarader på 50 % vardera.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet av arbete som personlig assistent eller undersköterska. Vi söker någon som vill bli en viktig och trygg person i hans vardag och tänker arbetet som långsiktigt.
Den här killen trivs väldigt nära - helst i famnen på någon som är lugn och trygg. Som assistent behöver du ta hand om mediciner och få lära dig hur man agerar vid kraftiga kramper och spasmer. Han behöver också hjälp med hygien och träning.
För rätt person finns här ett arbete i många år och vi ser gärna att du som söker har en vision om ett långt samarbete - det är vad vi önskar för honom och hans familj.
Meriterande erfarenheter
• Undersköterska
• Personlig assistent
• Erfarenhet av PEG
• Erfarenhet av EP
• Syrgas
• Saturation
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Arbetstider vardagkvällar kl. 14:20-21:30, helg både dag 8-15 och kvällspass 14:20-21. Arbete varannan helg.
• Vår kund har dubbelassistans 24 timmar per dygn.
• Sysselsättningsgrad 50% i 2 liknande tjänster.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Kontakt
Kundansvarig
Annika Hallberg Juhlin annika.hallberg-juhlin@fmfassistans.se 0768-675000 Jobbnummer
9467103