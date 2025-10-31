Personlig assistent sökes till man i Falkenberg!
2025-10-31
Om Ågrenska
Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum. Vi bedriver olika verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella. Ågrenska ägs av Ågrenska Stiftelsen som är en icke vinstdrivande organisation. Som assistent på Ågrenska omfattas du av kollektivavtal, har rätt till ersättning för friskvård och får kontinuerlig utbildning i din roll som personlig assistent. Läs mer på www.agrenska.se
Vem ska du jobba tillsammans med?
Du kommer jobba med en glad, social och aktiv ung man som bor i egen lägenhet. Han älskar rörelse och aktiviteter samt att ha sina dagar planerade. Tillsammans med sina assistenter gör han utflykter, både till fots och med bil. Han tränar, cyklar, bakar, snickrar och lyssnar på musik, vilket är en central del i hans liv.
Du är ett stöd för honom i hans hem, på hans arbete inom Daglig verksamhet samt vid aktiviteter. Han förstår talande språk men talar inte själv, utan visar tydligt med sitt kroppsspråk vad han vill. Du arbetar för att stötta honom i sitt egenbestämmande och stärker hans självkänsla genom att vara pedagogisk. Assistenterna är en stor del av hans vardag och ni arbetar därför nära och tillsammans som ett team.
Det är dubbelassistans dagtid, nattetid arbetar du jour (sovande) i hans hem. Det kan innebära dygnspass. Publiceringsdatum2025-10-31Profil
Vi söker dig som är empatisk och lyhörd gärna med erfarenhet av lågaffektivt bemötande. Du är initiativrik och har lätt för att samarbeta. Du utstrålar trygghet och bottnar i värderingen om alla människors unika och lika värde. Du är flexibel både vad gäller arbetstider och innehåll i arbetet. Du tycker om att röra på dig och vara fysiskt aktiv. Du kan arbeta alla dygnets timmar. Allra viktigast är att du har ett engagemang och förstår betydelsen av att få leva ett aktivt och så rikt liv som möjligt. Personlig lämplighet är ytterst avgörande. Vi söker dig som har erfarenhet inom friskvård, fritidsledare, elevassistent eller annat motivationsfrämjande arbete.
Omfattning av tjänst
Vi söker dig som vill jobba som timvikarie för att stötta upp ordinarie personal vid semester eller sjukdom.
Arbetstiden är varierande, du jobbar dagar, kvällar, nätter med jourtjänstgöring och helger. Dygnspass förekommer. Arbetet är förlagt till Falkenberg.
På Ågrenska tillämpar vi individuell lönesättning. Kollektivavtal finns mellan Vårdföretagarna och Kommunal. Som anställd på Ågrenska har du tillgång till friskvårdsbidrag och får kontinuerlig utbildning i din roll som assistent.
Vi kräver även att du uppvisar utdrag från belastningsregistret. Ansök om detta redan nu via nedan länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ågrenska AB (svb)
(org.nr 556436-2217), https://www.agrenska.se Arbetsplats
Ågrenska Kontakt
Amanda Finnhult amanda.finnhult@agrenska.se Jobbnummer
9582927