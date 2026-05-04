Personlig assistent sökes till 9 åring flicka
Vingar Som Bär, Assistans & Utveckling AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristinehamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristinehamn
2026-05-04
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vingar Som Bär, Assistans & Utveckling AB i Kristinehamn
, Karlstad
, Enköping
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Personlig assistent sökes - arbete med barn i Kristinehamn
Vi söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en 9-årig flicka som behöver stöd i sin vardag i Kristinehamn. Arbetet innebär att hjälpa till med grundläggande behov såsom måltider, hygien/toalettbesök samt andra dagliga aktiviteter. Tjänsten är på deltid med möjlighet att övergå till heltid. Lön utgår per timme.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Stöd vid måltider och personlig omvårdnad
Hjälp vid toalettbesök och hygienrutiner
Delta i och uppmuntra till lek och aktiviteter
Skapa trygghet och kontinuitet i vardagen
Arbetstider:
Schemat är främst förlagt till eftermiddag och kväll. Det kan även förekomma arbete dagtid samt helger enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av eller intresse för att arbeta med barn
Är lugn, tålmodig och lyhörd
Arabisktalande är meriterande för kommunikationen
Är ansvarstagande och trygg i din rollÖvrig information
Vi värnar om våra barn och familjer, därför kräver vi att all personal uppvisar giltigt registerutdrag innan anställning.
Låter detta som något för dig? Skicka gärna in din ansökan redan idag- vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
0700228015
E-post: simon@vingaromsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kristineham". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vingar Som Bär, Assistans & Utveckling AB
(org.nr 556834-1241) Arbetsplats
Vingar som Bär Assistans & Utveckling Kontakt
Kontakt person
Simon Bendej simon@vingaromsorg.se 0700228015 Jobbnummer
9890528