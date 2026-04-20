Personlig assistent sökes i Jönköping
2026-04-20
Hej!Jag är en glad och trevlig man på 32 år som bor i Jönköping. På min fritid tycker jag om att spela tv-spel, skapa egna datorspel, laga god mat och testa nya spännande rätter. Jag uppskattar också att delta i sociala aktiviteter och tycker om att träffa människor. Jag är lätt att prata med och öppen för att lära mig nya saker och prova på nya upplevelser.
Nu söker jag en personlig assistent som vill arbeta som hos mig i Strandängen! Arbetspassen är förlagda:
Tis-fre kl 09.00-11.00
Sön kl 11.00-12.30
Som assistent hos mig blir du en viktig del av min vardag och ditt arbete kommer bland annat att innebära:
Stöd i personlig omvårdnad, som hjälp vid dusch och toalettbesök
Hjälp med hushållssysslor såsom städning, tvätt och matlagning
Stöd i samband med aktiviteter och sociala sammanhang
Arbetet utförs främst i mitt hem, men även där jag befinner mig vid olika aktiviteter.
Jag söker dig - kille eller tjej, ung som äldre - som har ett gott bemötande, är lyhörd och ansvarsfull. För mig är personkemin det allra viktigaste, då ett bra samarbete mellan oss är grunden för att allt ska fungera bra.Publiceringsdatum2026-04-20Kvalifikationer
Körkort (B)
God svenska i tal och skrift
Noggrann, trygg och flexibel i ditt arbetssätt
I arbetsgruppen finns en arbetsledare som ansvarar för introduktion och bemanning i samråd med mig. Det är också arbetsledaren som kontaktar dig vid eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan - jag ser fram emot att träffa dig!
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr per år. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
169 74 SOLNA
