Personlig Assistent sökes, helg
2025-12-11
, Södertälje
, Gnesta
, Ekerö
, Salem
Hejsan!
Vi söker nu personlig assistent som brinner för att hjälpa andra.
Jag är en man i 50 årsåldern och bor i ett hus i lantlig miljö precis utanför Nykvarn.
Jag behöver hjälp med det mesta i vardagen då jag har MS och är rullstolsbunden
(hjälpmedel finns)
Jag gillar att gå på promenader, ta en fika, konserter, lyssna på musik och gamla bilar.
Jag söker nu främst en manlig assistent som kan följa med mig och hitta på roliga saker under helgerna.
Som min assistent bör du vara omhändertagande, nyfiken, glad och ha humor. Du har också en god fysik och talar och förstår flytande svenska och kan även arbeta efter skriftliga och muntliga instruktioner utan problem.
Jag söker dig som är lyhörd och uppmärksam för mina behov och allmänna mående genom att tolka min verbala förmåga och kroppsspråk.
Vi ser helst att du bör ha tidigare erfarenhet av att arbeta inom vården.
Körkort är ett krav då kollektivtrafiken går sällan. Du behöver ha egen bil för att kunna ta dig till arbetet
Har du de kvaliteer som jag eftersöker och du vill jobba hos mig, så finns här god förutsättning att förhandla om en god lön.
Tjänsten: Deltid
Schema: lör och/eller sön kl 10-15/16.
Det finns även möjlighet att jobba extra i veckorna vid behov.
Tillträde: Omgående
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Ansvar, engagemang och glädje är de nyckelord som vi på God Assistans vill ska genomsyra ditt sätt att arbeta varje pass.
Intervjuer kommer ske löpande så ansök så fort som möjligt!
För mer information om tjänsten:Camilla.lindh@godassistans.se
Om God Assistans:
God Assistans bedriver assistansverksamhet över hela landet sedan 2012. Grundaren av God Assistans, Mikael Nordmark har
själv en son med flerfunktionshinder, han bytte karriär och bestämde sig för att göra något viktigt i
livet... Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.nu
