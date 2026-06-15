Personlig assistent sökes - varannan helg + extra
Aberia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2026-06-15
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Vi söker nu en engagerad personlig assistent till en man som bor cirka 1,5 mil utanför Norrtälje, i riktning mot Åkersberga.Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
• Arbete varannan helg, totalt cirka 13 timmar
• Möjlighet att jobba kvällar och extra vid behov
• Flexibilitet finns – arbetstiden kan planeras tillsammans
Om dig
Vi söker dig som:
• Är omtänksam, snäll och ansvarstagande
• Har humor och energi
• Gärna delar ett sportintresse
• Talar svenska
• Gärna har erfarenhet från hemtjänst eller liknande arbete
• Har körkort och tillgång till bil (meriterande)
Kunden önskar en manlig assistent, därför ser vi gärna manliga sökande.
Vi erbjuder
• Introduktion och stöd så att du känner dig trygg i rollen
• Ett arbete där din personlighet och engagemang gör stor skillnadÖvrig information
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet – det viktigaste är att personkemin fungerar och att du bidrar till en trygg och positiv vardag.
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📩 Välkommen med din ansökan!
🌱 För att trivas hos oss
För att trivas och växa i rollen som personlig assistent behöver du ha en välgrundad människosyn där alla människors lika värde är en självklarhet.
Du har mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan.
God självkännedom, lyhördhet och flexibilitet är också viktiga egenskaper.
🏢 Om Aberia Personlig Assistans
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära – och stora nog att göra skillnad.
Hos oss får du en närvarande chef, stöd i ditt dagliga arbete, handledning, friskvård, kollektivavtal och en mängd utbildningsmöjligheter.
🌍 Vår verksamhet
Våra kunder finns i hela Sverige – barn, unga, vuxna, familjer och kommuner.
🌐 En del av något större
Aberia är en del av NHC Group, en nordisk koncern med bred kompetens inom LSS, personlig assistans, förskolor och äldreomsorg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Aberia Personlig Assistans AB
(org.nr 556625-6946)
102 28 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9963746