Personlig Assistent Örebro Timanställning
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro
2026-03-06
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans AB i Örebro
Vi söker nu en personlig assistent till en av våra kunder, en ung man som bor med sin familj i Örebro. Vi söker någon som kan bli en viktig del i assistansen, där du kan bidra till en meningsfull och rolig vardag. Timanställning som med tiden kan utökas till en deltidstjänst på 10h/vecka med arbetspass dag, kväll, helg och kanske kan passa dig som pluggar?
Så här beskriver vår kund hans behov och vad som förväntas av dig som assistent.
Jag är en ung rullstolsburen man, som bor hemma hos mina föräldrar i en villa i centrala Örebro. Fyra dagar i veckan jobbar jag på daglig verksamhet där jag trivs jättebra. På min fritid åker jag gärna och badar, bowlar och går på konsert, gärna med inriktning på pop/rock. Besök på biblioteket för att hitta bra böcker som min assistent läser högt för mig, är ett annat intresse.
Du som assistent behöver finnas vid min sida hela tiden. Jag får aldrig lämnas ensam då jag dels har en synnedsättning och även nedsatt kognitiv förmåga, vilket sammantaget gör att jag har svårt att uppfatta faror/risker i olika miljöer, framför allt när jag kör min rullstol utomhus.
Jag behöver även hjälp med kommunikation med andra människor, men kan besvara enklare frågeställningar med ja eller nej.
Assistentens roll och erfarenhet
Jag söker en personlig assistent som är lugn och stabil och har båda fötterna på jorden. Du är positiv, lyhörd, initiativrik, ansvarsfull och omtänksam. Jag behöver hjälp med förflyttningar som sker via mobil lift. Vid förflyttningar finns möjlighet till dubbelassistans, om behov föreligger. Motorisk träning tex stå-träning i stårullstol och stretchning ingår i arbetsuppgifterna.
Det är meriterande om du har utbildning/ erfarenhet inom personlig assistans eller liknande omsorgsarbete. Det viktigaste är att personkemin stämmer.
Meriterande erfarenheter
• Svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete.
• Vård erfarenhet.
• B-körkort.
• Simkunnig.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Timanställning som med tiden kan leda till en deltidstjänst på 10h/ vecka. Ett schemaförslag kommer att presenteras vid eventuell anställningsintervju.
• Extra vid behov vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester.
• Start omgående eller enligt överenskommelse.
• Arbetstiderna är förlagda eftermiddagar, kvällar, helger.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
• för arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Fremia
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett deltidsjobb.
Fmf Assistans AB (org.nr 556800-7206)
Kundansvarig
Kristina Wetterstrand rekrytering.kristina@fmfassistans.se
9781430