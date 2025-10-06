Personlig assistent, Malmö
Vi söker nu dig som önskar arbeta som personlig assistent till en kvinna i 60-årsåldern boendes i centrala Malmö. Kvinnan har diagnosen MS sedan många år tillbaka och är i behov av stöd för att kunna leva det liv hon önskar leva. Förutom hjälp med de grundläggande behoven är kvinnan i behov av hjälp med med de vardagliga sysslorna, förflyttningar samt att komma ut på aktiviteter. Personen är social och önskar delta efter förmåga i oika evenemang, föreläsningar, gå på utställningar och museer osv.
Vi söker dig som är engagerad och trivs med att jobba med människor. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är det meriterande.
Schematiderna är följande:
Måndag - fredag klockan 18:00-24:00
(75% tjänst)
Körkort (automatväxel) är ett krav.
OBS: Katt i finns i hemmet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sundholmen Personlig Assistans AB är ett personligt assistansbolag med mer än 20 års samlad erfarenhet inom branschen. Vårt mål är att erbjuda en individuellt utformad, personlig och professionell helhetslösning inom personlig assistans. Vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs och vi lägger stor vikt vid att vara en god arbetsgivare. Vi månar om goda anställningsvillkor och en trygg arbetsmiljö och är anslutna till kollektivavtal Bransch G - Personlig Assistans.
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: rekrytering@sundholmenassistans.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Malmö 25-10-IA".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559021-3475), http://www.sundholmenassistans.se
217 64 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
9543151