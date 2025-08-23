Personlig assistent i Storvik 90% tjänst
Då en av våra assistenter går vidare till annan sysselsättning behöver vi hitta en ersättare.
Kunden ifråga är en kille på 33 år med en muskelsjukdom som gör att han har behov av hjälp med det mesta i vardagen. Bor i egen lägenhet i en del av föräldrahemmet. Lägenheten är väl anpassad till hans funktionsnedsättning. Han behöver hjälp med hygiensysslor, måltider, förflyttningar, på- och avklädning, handräckning mm och alla aktiviteter han gör hemma såväl som utanför hemmet. Han har ingen intellektuell funktionsnedsättning och talar själv om vad han behöver hjälp med. Han har haft personlig assistans under större delen av sitt liv och är van allt vad det innebär, assistansen är mycket välorganiserad och välfungerande. Allt "flyter på" och för rätt person är det inte svårt att komma in i arbetet.
Jobbet kräver ingen utbildning eller tidigare erfarenhet men att arbeta som personlig assistent är inte ett arbete för "vem som helst". Det kräver stor empatisk förmåga, anpassningsbarhet och flexibilitet och att kunna ge assistans på den funktionsnedsattes villkor. Om man inte har tidigare erfarenhet av liknande sysslor är det många arbetsuppgifter att lära sig så det är viktigt med god inlärningsförmåga och att inte bli stressad för att det är mycket att lära sig.
Pga arbetstiderna är det svårt att åka kommunalt. Egen bil till och från arbetet är nödvändigt.
Fyra veckors rullande grundschema bestående av pass som är 11-18 timmar långa, jour under natten. Arbete varannan helg.
Välkommen att söka jobb i en toppen-grupp där alla jobbar mot samma mål med samma fantastiska engagemang!
Assistansbyrån Vilja ordnar personlig assistans med Delaktighet, Glädje och Engagemang som ledord. Vi arbetar tillsammans för att ge assistans med allra bästa kvalitet!
