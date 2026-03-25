Personlig assistent i Skivarp: Deltidstjänst 75-80%
Jobba med omtanke - Bli personlig assistent i Skivarp
Vi söker nu två personliga assistenter till en man i Skivarp. Kunden har ALS och uppdraget innebär att ge stöd utifrån kundens individuella behov i vardagen. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom personlig assistans eller ett liknande vårdyrke och har erfarenhet av att arbeta med olika hjälpmedel.
Vi har två tjänster tillgängliga på deltid, ca 75-80%. För uppdraget krävs det att du kan arbeta både dag och natt.
Kollektivtrafiken till arbetsplatsen är begränsad. Det är därför en fördel om du har körkort och tillgång till bil.
Katt finns i hemmet, så du bör inte vara pälsdjursallergiker. På kundens önskemål ska du som söker vara rökfri.
Arbetstider
Kunden har assistans dygnet runt. Det är ett krav att du kan arbeta både dag och natt då schemat kommer förläggas på ett sådant sätt att du måste ha både dag- och nattpass.
Observera att det är långa pass.Publiceringsdatum2026-03-25Profil
För att du ska känna dig trygg i rollen ser vi att du:
Har tidigare erfarenhet inom personlig assistans eller liknande vårdyrke.
Har erfarenhet av olika typer av hjälpmedel; kateter, sond, andningshjälpmedel, och hjälpmedel för förflyttning.
Är förstående och empatisk.
Vill du bli en viktig del i någon annans vardag och arbeta i ett företag där omtanke står i fokus? Skicka då in din ansökan med CV och personligt brev.
För arbete som personlig assistent hos oss krävs från och med den 1 mars 2026 utdrag från belastningsregistret enligt lagen om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Observera att vi inte har möjlighet att besvara alla frågor via telefon eller e-post på grund av sekretess. Mer information om tjänsten och kunden lämnas vid en eventuell anställningsintervju.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi på Omtanken i Skåne AB erbjuder personlig assistans med personlig service och ett genuint engagemang. Vår utgångspunkt är alltid att brukarens behov och önskemål ska stå i centrum - det är grunden i allt vi gör.
Vi utför personlig assistans med stor respekt för människovärde och personlig integritet. Hos oss möter du det lilla assistansbolaget med stort hjärta, hög tillgänglighet och en närhet som gör skillnad - både för våra brukare och våra medarbetare.
Vår värdegrund:
Vi vill att både brukare och medarbetare ska känna sig sedda, hörda och bekräftade för den de är. Det skapar trygghet, kontinuitet och en assistans av hög kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omtanken i Skåne AB
(org.nr 556710-4350), https://omtanken.tidvis.se/lediga_tjanster
Södra Järnvägsgatan 9D, Veberöd (visa karta
)
247 62 LUNDS KOMMUN
9818426