Personlig assistent i Örebro

Som assistent kommer du vara en del av pojkens vardag som bor tillsammans med sin familj i Örebro. Att lära känna pojken och hans familj är en förutsättning för att assistansen ska fungera på bästa möjliga sätt. Pojken är drygt ett år gammal och är i behov av assistans dygnet runt. Han får hjälp med andning med trakealkanyl och är infektionskänslig.
Som assistent får du utbildning i gedigen introduktion i de medicinska uppgifterna. Första utbildningstillfället är en heldag på LIVA på Karolinska sjukhuset och resterande delen av introduktion går du bredvid och lär känna pojken och dina arbetsuppgifter.
Som personlig assistent jobbar du i någon annans hem och det är viktigt att du är lyhörd för familjens behov. Du ska kunna jobba självständigt men också i samspel med andra assistenter och pojkens föräldrar. Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss är det viktigt att du är ansvarsfull och noggrann i ditt utförande av arbetsuppgifterna enligt instruktioner. Det är viktigt att du med din personlighet medverkar till att skapa lugn och trygg miljö i hemmet.
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället. Vi är ensamma i branschen att vara specialiserade på barn som har behov av andningsstöd i hemmet.
Regelbundna arbetsplatsträffar äger rum där utveckling av uppdraget sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som assistent.
Detta ser vi som krav för att arbeta som assistent i uppdraget:
Att du har behärskar svenska i tal såväl som skrift
Att du är rökfri
Utöver detta är det meriterande om du dessutom:
Om du är utbildad undersköterska.
Har tidigare dokumenterad erfarenhet av trakeostomi.
Tjänsten är inledningsvis ett timvikariat som räknas att utökas till en fast schemarad (Heltidsmåttet är 40h/v). Arbetstiderna för det här uppdraget varierar och innefattar arbetspass dag, kväll, natt och helgtid. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Urvalsprocessen sker löpande och mer information fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse.
I den här rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest. Detta tar ca 20 minuter att genomföra och du får en inbjudan via din mejl om du uppfyller skallkraven för tjänsten. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i uppdraget.
För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9) och finns på webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Så ansöker du
