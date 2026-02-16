Personlig assistent
Avdelningen Funktionsstöd är en del inom äldre- och omsorgsförvaltningen. Nu söker vi tre personliga assistenter till ett av våra uppdrag i centrala Mariestad.
Är du en lyhörd och omhändertagande person som kan arbeta självständigt? Har du tidigare omvårdnadserfarenhet? Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Din uppgift som personlig assistent är att stödja och bistå den assistansberättigade i hens dagliga livsföring. Arbetet innefattar omfattande omvårdnadsbehov med av- och påklädning, hygien, stöttning i matsituationer, kommunikation och vardagssysslor samt många delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du är den assistansberättigades förlängda arm i vardagen varför det är viktigt att du är lyhörd för den enskildes behov. I uppdraget innebär också att följa med på olika aktiviteter utifrån den enskildes behov.
Denna roll startar på Alens vård- och omsorgsboende då den enskilde inväntar besked om flytt till egen lägenhet. När flytt sedan blir aktuellt följer dina arbetsuppgifter med individen till dennes nya bostad. Uppdraget är, och kommer även efter flytt, att vara centralt beläget i Mariestad.
Tjänsterna innebär arbete på 75-100 % och du arbetar oregelbundna arbetstider.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad undersköterska, har gått barn och fritid eller annan likvärdig utbildningsbakgrund.
Meriterande är om du har erfarenhet från funktionshindersområdet med omfattande omvårdnadsarbete samt delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter. Likaså ses kunskap och erfarenhet inom TAKK samt lågaffektivt bemötande som meriterande.
Som personlig assistent i detta uppdrag behöver du vara trygg och tydlig i din arbetsroll samt alltid sätta brukarens bästa i fokus. Förutom lyhördhet gentemot brukarens individuella behov ska du vara lugn, pedagogisk och kunna arbeta självständigt.
Vi ser att du har god förmåga att både tala och skriva svenska obehindrat samt att du har en digital mognad då också vår dokumentation är viktig.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Rekrytering sker löpande.
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306561". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686) Arbetsplats
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Karina Andersson karina.andersson@mariestad.se 0501-75 66 05 Jobbnummer
9745882