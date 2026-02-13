Personlig assistent
2026-02-13
Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4600 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.seLSS-enheten
är en del av Socialförvaltning och vi söker nu Personlig assistent till en av våra brukare.
ARBETSUPPGIFTER:
Som personlig assistent kommer du att stödja en person med funktionsnedsättning i vardagen. Det kan handla om att hjälpa till med personlig omvårdnad, hushållssysslor, kommunikation och att följa med på aktiviteter utanför hemmet.
Tjänsten har grundplacering som personlig assistent, eventuellt kan arbete i andra verksamheter inom LSS förekomma.
KVALIFIKATIONER:
Formell utbildning är meriterande men inte ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet från tidigare arbete inom personlig assistans är meriterande. Du är lugn, lyhörd, ansvarsfull, pålitlig och visar respekt för andra människors integritet. Du har erfarenhet av att arbeta med människor, gärna som personlig assistent eller inom liknande yrken. Du behärskar svenska i tal och skrift. Vi värdesätter din livserfarenhet och personliga lämplighet högt.
Det viktigaste är att du har rätt inställning, tidigare erfarenhet och ett intresse för att hjälpa andra.
Körkort är ett krav.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
• Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
• Tillträde efter överenskommelse
• Sysselsättningsgrad 100%
• Arbetet förlagt till dag, kväll, helg
ÖVRIGT:
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering.
Anställning förutsätter uppvisande av utdrag ur belastnings- och misstankeregistret enligt lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Beställ gärna ditt utdrag via Polismyndighetens e-tjänst.
UPPLYSNINGAR:
Se kontaktpersoner nedan. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000.
ANSÖKAN:
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning etc digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.
Du ansöker via länken *Ansök* senast 2026-03-08.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dals-Eds kommun
(org.nr 212000-1413), https://www.dalsed.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Mikael Hagelbrand mikael.hagelbrand@dalsed.se 0534-19538 Jobbnummer
9741244