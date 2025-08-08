Personlig assistent
2025-08-08
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
Är du ung, trygg och social? Bor du nära Bro? Vi söker dig!
Madickens Assistans & Omsorg söker nu en ung kille som vill jobba extra som personlig assistent åt en härlig ung kille med autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Du behöver kunna prata och förstå svenska bra eftersom kommunikation är superviktig i rollen!
Tjänsten är deltid, främst helger, perfekt för dig som pluggar eller vill ha ett meningsfullt extrajobb.
Du behöver bo nära Upplands-Bro för att det ska funka praktiskt.
Vi söker dig som:
Är lugn, pålitlig och rökfri
Gillar att hitta på saker: gym, spel, bio, sport
Kan hjälpa till med vardagssysslor (hygien, dusch, kläder m.m.)
Har tålamod, är ansvarstagande och gillar att stötta andra
Du blir inte bara ett stöd, du blir en kompis i vardagen.
Skicka en kort presentation om dig själv till jobb@madickensomsorg.se
Rekrytering sker löpande, så hör av dig redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: jobb@madickensomsorg.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PAB1".
(org.nr 559313-1583) Arbetsplats
Madickens assistans & omsorg AB Jobbnummer
9451351