Personlig assistent - Vikarie
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ydre
2026-03-10
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Personlig assistent sökes - vikarieuppdrag i Ydre kommun
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en 26-årig tjej bosatt i Kristianstad, som ibland vistas i Ydre kommun. Uppdraget gäller när hon är där - och du blir en viktig del av hennes vardag!
Om henne:
Hon är en social och glad person som älskar att:
Gå på stan och ta en fika
Träffa kompisar
Gå på konserter
Spela spel
Baka
Hon uppskattar en assistent som är lyhörd, trygg och har ett genuint intresse för att skapa en meningsfull och rolig dag tillsammans.
Plats: Ydre kommun (under hennes vistelser där)
Arbetstid: 10.00-22.00
Typ av tjänst: Timanställning/vikariat
Start: Enligt överenskommelse
Vi söker dig som:
Har ett varmt och respektfullt bemötande
Är ansvarstagande och flexibel
Har körkort (meriterande men ej krav)
Erfarenhet av personlig assistans är ett plus, men vi lägger stor vikt vid personkemi
Vill du vara med och göra skillnad? Skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att höra av dig!
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Jonas Wanker jonas.wanker@furuboda.se 044-781 47 46 Jobbnummer
