Personbilssäljare Porsche Center Linköping
Hedin Performance Cars AB / Butikssäljarjobb / Linköping Visa alla butikssäljarjobb i Linköping
2025-09-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedin Performance Cars AB i Linköping
, Jönköping
, Borås
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa?
Hedin Performance Cars AB är Sveriges största Porsche-återförsäljare och är en del av Hedin Automotive-koncernen.
Att arbeta på Hedin Performance Cars AB innebär att vara en del av vår tillväxtresa, och vi vill att du ska vara med på den. Du ska känna att du har inflytande och möjlighet att påverka både din egen framgång och våra kunders upplevelse. Vi är ett företag som ser din potential och strävar efter att du ska utvecklas. Dessutom ska det vara roligt att arbeta med oss!
Arbetsuppgifter Som Personbilssäljare ansvarar du för att genomföra bilaffärer på hög nivå med försäljning av både nya och begagnade bilar. I arbetet ingår att guida kunder genom våra produkter, provkörningar och ge information kring tillbehör och finansieringslösningar. Rollen innefattar också att bemöta våra kunder, skapa affärskontakter och ge högsta möjliga kundnöjdhet. Det huvudsakliga målet är att, med en positiv och professionell inställning bygga långsiktiga kundrelationer. Du kommer att rapportera till Platschefen på anläggningen.
Nyckelkompetenser/förmågor: Vi ser att du har ett genuint intresse för att bygga långsiktiga relationer, där du skapar förtroende hos både kunder och kollegor genom din lyhördhet och förmåga att lösa problem. Du är målinriktad och trivs med att ta ansvar i en dynamisk miljö där samarbete är avgörande för framgång. Med din prestigelösa inställning drivs du av att hitta nya affärsmöjligheter och överträffa kundernas förväntningar.
Vidare ser vi att du har:
Några års erfarenhet av försäljning.
Förmåga att självständigt planera och strukturera ditt arbete i ett högt tempo med varierande uppgifter.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av bilbranschen är ett stort plus.
Varför jobba med oss? Hos oss får du tryggheten i att vara en del av ett stort och expansivt företag med kollektivavtal samt goda utvecklingsmöjligheter i en kultur som präglas av våra värderingar trygghet, trovärdighet och tillgänglighet. Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottssemester, extra föräldralön och ett friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Som en bonus får du även jobba med ett av bilvärldens starkaste varumärken - Porsche!
Hedin Performance Cars AB är en del av Hedin Mobility Group koncernen och vi har idag etablerade anläggningar i Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping, Halmstad och Umeå. Med fokus på att leverera helhetslösningar för Porsche arbetar Hedin Performance Cars ständigt för att få Sveriges nöjdaste Porscheägare. Oavsett vilken Porsche du äger eller planerar att köpa, vill vi att du ska uppleva mycket körglädje, och det är vi här för att hjälpa till med. Vi är specialiserade på Porsche, och kommer guida dig rätt. Läs mer på vår karriärssida career.hedinperformancecars.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Performance Cars AB
(org.nr 556604-9234) Arbetsplats
Hedin Performance Cars Kontakt
Alexander Forsbeck alexander.forsbeck@porsche-linkoping.se 0702584685 Jobbnummer
9509800