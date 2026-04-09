Personalsamordnare till Workforce Administration
2026-04-09
Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie! Sedan 1923 har vi fått människor att mötas, skratta och trivas tillsammans. Snart är det din tur att vara med. Hos oss jobbar du inte bara i en nöjespark - du jobbar i en hel värld av upplevelser: Karuseller, musik, god mat, hotell, show, trädgårdar, camping - och snart en helt ny vattenvärld. Vi har öppet året om, i olika säsonger och olika tempo - men glädjen finns alltid där. Och det är just du som är med och skapar den. Här är jobbet både stort och smått, vardagligt och wiiie, fullt av fart men med plats för eftertanke. Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Vi ger dig detta (och lite till!)
Vardag och wiiie. Här är jobbet både kul och på riktigt. Du gör skillnad - oavsett om du jobbar mitt i pulsen eller bakom kulisserna.
Kollegor och kvarterskänsla. Här finns experter på allt från snurrande åk till smarta excel-dokument. Olika jobb, olika hörn av samma varma kvarter.
Värde före vinst. Vi ägs av staden. Det du gör bidrar till något större än oss själva.
Mod och metod. Vi testar nytt - men alltid med hållbarhet i fokus. Att ligga i framkant kräver både idéer och eftertanke. Här finns båda.
Du är en i gänget Avdelningen Workforce Administration (WFA) har fullt fokus på att samordna, likrikta och effektivisera schemaläggning och bemanning. Avdelningen stöttar idag både stora och små verksamheter med att ge bästa möjliga förutsättningar i sina bemanningsbehov. Här kommer du att arbeta tillsammans med Workforce Partners, Workforce Planners samt andra Personalsamordnare. Du tillhör avdelningen People & Culture och du rapporterar till avdelningschef WFA.
Så ser en vaaanlig dag ut Ingen dag är den andra lik! Du arbetar främst med kortsiktig bemanningsplanering - dagens och morgondagens schemaläggning - och hanterar löpande förändringar. Du är ett administrativt stöd och din främsta uppgift kommer att vara att täcka upp för ordinarie Workforce Planners under semesterperioden.
Dagens to-do: skapa magi, genom att:
Arbeta med schemaläggning och bemanning enligt Lisebergs principer, rutiner och processer
Registrera och administrera ledigheter av olika slag
Godkänna byten mellan medarbetare
Attestera arbetad tid och säkerställa korrekt underlag
Kommunicera och samarbeta med chefer, kollegor och andra avdelningar för att skapa ett smidigt flöde.
Passar vi ihop
Hos oss på Liseberg är ensam inte stark och att sätta kollegor och gäster i första rummet är för dig en självklarhet. Vi söker dig som delar våra värdeord; omtanke, kreativitet, säkerhet, kvalitet och glädje och med dessa vill du vara med och skapa Liseberg.
Har du vad som krävs för åkturen?
Gymnasieutbildning
Stark problemlösningsförmåga och trivs med att ta eget ansvar
Trygg i digitala arbetssätt och att arbeta i systemintensiva miljöer
Kommunikativ i både skrift och tal på svenska och engelska
Meriterande är erfarenhet av schemaläggning och arbetsrätt
Meriterande är högskoleutbildning inom exempelvis systemvetenskap, personalvetenskap eller ekonomi.
Bra att veta
Anställningsform är allmän visstidsanställning med start omgående och till och med september.
Sysselsättningsgraden varierar mellan 50-75 % och arbete sker både vardagar och helger.
Kollektivavtal är Unionen.
Vi rekryterar löpande med ambitionen att tillsätta snarast möjligt. Ansökan stänger 19e april, men kan alltså komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Fackliga kontakter
Unionen: Ewa Woldemar, unionen@liseberg.se
På vår hemsida www.liseberg.se
kan du läsa mer om oss som arbetsplats.
