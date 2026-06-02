Personaladministratör till Borlänge sökes!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Borlänge Visa alla ekonomiassistentjobb i Borlänge
2026-06-02
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och kommunikativ person som vill ta dina första steg inom rekrytering och personalfrågor? Då tycker vi att du ska söka tjänsten som Personaladministratör hos oss på StudentConsulting i Borlänge.
Vi utökar nu vårat team och söker en-två personaladministratörer (PA) till. Som PA hos oss kommer du tillhöra ett härligt team med framåtanda, engagemang och där något hela tiden händer. Rollen innebär att du kommer att stötta kollegor i deras dagliga arbete. I tjänsten ingår både administrativa arbetsuppgifter, kontakt med kandidater, konsulter och kunder. Du kan även komma att ingå i vårt centrala jourteam, där du hanterar sjukfrånvaro på våra uppdrag.
Arbetsuppgifterna i rollen innefattar bland annat:
• Annonsutformning
• Urval, telefonintervjuer, inbokning av intervjuer samt referenstagning
• Arbetsmarknadsaktiviteter såsom deltagande på mässor mm
• Schemaläggning av konsulter
• Telefonkontakt med konsulter och delvis kunder
• Administrativa uppgifter, såsom sortering, uppdatering av listor mm
• Bemanning av kontor
Tjänsten är på deltid och vi behöver att du är tillgänglig för att arbeta ca 16-20 timmar/vecka under terminerna. Arbetstiderna är mån-fre dagtid men flexibla, vi ser fördelen i att kunna arbeta fler men kortare pass. Arbetar du även i jouren är arbetstiderna från 17:00-08:00. Då vår arbetsbelastning är väldigt varierad kan behovet av din hjälp variera mycket från vecka till vecka. Vi ser gärna att du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som läser på Universitet eller Högskola inom personal eller liknande och har minst 1 och helst 2 år kvar av dina studier. Har du arbetslivserfarenhet inom personalarbete, service eller rekrytering ses detta som mycket meriterande, dock är det inget krav. Du är flytande i svenska och engelska och innehar B-körkort, detta för att kunna vara med ute hos kund.
Vi tror att du som person har hög social kompetens och älskar att möta nya människor och skapa goda relationer över tid. Du är självgående och handlingskraftig med förmåga att prioritera det som i slutändan påverkar ditt resultat. Du drivs av att leverera mot uppsatta mål och deadlines.
I Teamet är du lagspelaren som har lätt för att samarbeta med personer i din omgivning. Du har en positiv inställning och är orädd för nya uppgifter och du är den som ser möjligheter i utmaningar.
Inkommande ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittat rätt person men som senast i augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Sahlstedtsgatan 1 (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Madelene Sahlin orebro.karlstad@studentconsulting.com Jobbnummer
9943522