Personal till städ samt stöttning i köket
Tofthaga förskola och skola ekonomisk fören / Städarjobb / Vaggeryd Visa alla städarjobb i Vaggeryd
2026-03-04
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tofthaga förskola och skola ekonomisk fören i Vaggeryd
Personal till städ och stöttning i köket sökes till Tofthaga förskola och skola.
Tofthaga driver förskola, skola och fritidshem i södra delen av Vaggeryds kommun. Vi är en ekonomisk förening utan enskilda vinstintressen. All verksamhet är godkänd och står under tillsyn av Skolverket och Vaggeryds kommun.
All verksamhet leds av behörig och kompetent personal och bedrivs med stor möjlighet till inflytande av personalen.
Urval av dina kommande arbetsuppgifter:
Städa våra lokaler
Servering av frukost, lunch och mellanmål
Diska
Städ i köket
Stöttning i köket vid tillagning/uppvärmning av mat
Dina kompetenser
Erfarenhet kring att jobba med lokalvård eller inom kök är meriterande. Vi ser att du är flexibel och ser lösningar, gillar förändringar då förskola och skola alltid är i rörelse. Du är öppen och gillar att jobba i team. Vi ser det som en självklarhet att du trivs med att jobba kring barn och elever, där vi bemöter varandra med respekt och utvecklas tillsammans.
Anställningsintervjuer hålls löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista datum för annonsen. Så skicka in din ansökan redan idag.
Tjänsten är en deltidtjänst på ca 30-40 % förlagda på två dagar i veckan. Tjänsten sträcker sig mellan 1 april - sista juni 2026.
Då vi saknar kollektivtrafik är körkort eller liknande en förutsättning för att ta sig till arbetet.
Utdrag från belastningsregistret, för arbete i skola och förskola, är ett krav hos oss innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: emmelie.berglof@tofthaga.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänst städ och kök". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tofthaga förskola och skola ekonomisk fören
, http://www.tofthaga.se
Sjöeryd 3 (visa karta
)
568 91 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tofthaga förskola & skola ek fören Kontakt
Rektor
Emmelie Berglöf emmelie.berglof@tofthaga.se 072-2222975 Jobbnummer
9775799