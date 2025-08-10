Personal till Housekeeping sökes!
2025-08-10
På Hotell Hasselbacken har människor träffats för att uppleva och fira livets alla tillfällen sedan mitten av 1700-talet. Här står mat, musik och firande alltid i fokus! Vi anordnar fester, bröllop, möten, födelsedagar och erbjuder våra gäster mysiga övernattningar i en historisk miljö med otrolig utsikt över Stockholms inlopp.
Backstage Hotel är vårt boutiquehotell som ligger precis bredvid ABBA The Museum och ger en smygtitt in i artisternas mytomspunna värld. Alla våra rum, loft och sviter är exklusiva och unika och används ofta till fester, möten och mingel.
Din arbetsplats kommer ligga ute på vackra Djurgården med flera av Stockholms sevärdheter som till exempel Skansen och Gröna Lund runt hörnet. Det tar bara 10 minuter att ta sig från Stockholms city och spårvagnen ligger precis bredvid.
Vi söker nu hotellrumsstädare och lokalvårdare till housekeeping-teamet. Nyfiken? Läs vidare!
Hur ser din arbetsdag ut?
Rollen präglas av flexibel och högt tempo. Du är en omtänksam lagspelare som tillsammans med dina kollegor i varje handling levererar den högsta kvaliteten av renlighet och ordning på hotellen. Arbetet består av både städning av hotellrum och allmänna ytor. Du rapporterar till Housekeeping manager, arbetstiderna är oregelbundna.
Vem trivs här?
Vi söker dig som är en positiv och noggrann person och som alltid vill göra det där lilla extra för att få 100% nöjda gäster.
Egenskaper vi letar efter:
Du pratar svenska och/eller engelska
Du har tidigare erfarenhet av arbete inom service- och hotellbranschen
Du har ett genuint intresse för service - vi lägger stor vikt vid din personlighet
Du är mycket noggrann och ordningsam
Det är meriterande om du har ett intresse eller tidigare erfarenhet av att arbeta mot klimat- och miljömål.
Vad erbjuder vi?
Tjänsten är extraanställning vid behov och pågår under sommaren.
Kollektivavtal och bra förmåner är en självklarhet för oss!
Är du intresserad?
Vi arbetar med löpande urval och kan tillsätta tjänsten under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 16 augusti.
För Cirkus Venues är ett hållbarhetstänk en självklarhet och något vi arbetar med aktivt i alla led. 2022 fick vi, tillsammans med våra vänner på Djurgården, den prestigefyllda utmärkelsen "Green Destination Award" av organisationen "Green Destinations". Detta på grund av det framgångsrika hållbarhetsarbete som Djurgården bedriver när det gäller bland annat miljö och klimat, kultur och tradition och social hållbarhet samt gästfrihet. Den här fina utmärkelsen ser vi som både ett kvitto och en inspiration att fortsätta vårt viktiga hållbarhetsarbete framöver.
Här hittar du en video om Kungliga Djurgårdens hållbarhetsarbete.
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cirkus Venues AB
(org.nr 559036-8485) Arbetsplats
Cirkus Venues Jobbnummer
9451569