Payroll Service Manager
2025-09-10
Är du vår nästa Payroll Service Manager?
Är du vår nästa Payroll Service Manager?

Flex Applications är ett företag i frammarsch, där innovation och förändring är kärnan i allt vi gör. Vi söker dig som vill följa med oss på vår spännande resa framåt. Här får du möjlighet att växa i en dynamisk miljö där dina kunskaper och ditt engagemang gör verklig skillnad. Är du redo att vara en del av ett framåtblickande team som alltid ser mot framtiden? Välkommen till Flex Applications!
Som Payroll Service Manager ansvarar du för att leda och utveckla vår löneserviceavdelning. Du säkerställer att våra lönetjänster levereras till våra kunder med högsta kvalitet och effektivitet. Ditt uppdrag är att driva avdelningen mot uppsatta mål, utveckla medarbetare och upprätthålla starka kundrelationer genom proaktivitet och utmärkt service. Du kommer att vara en nyckelperson som förenar ledarskap, kundfokus och processförbättringar för att skapa en positiv och högpresterande arbetsmiljö.
Arbetsuppgifter
Leda, coacha och motivera teamet för att uppnå högsta möjliga prestation och kundnöjdhet.
Ansvara för hela personalcykeln, från rekrytering och introduktion till medarbetarsamtal, lönesamtal och uppföljningar.
Upprätthålla och utveckla goda relationer med befintliga kunder.
Säkerställa att avdelningens processer och rutiner är effektiva, ändamålsenliga och att alla medarbetare följer dem.
Driva initiativ för ständiga förbättringar och automatisering inom löneservice.
Ansvara för avdelningens budget och ekonomiska resultat.
Om dig
Vi söker dig som är en erfaren och motiverande ledare. Du har en gedigen kunskap inom löneservice och en stark passion för att bygga team och utveckla individer. Din förmåga att se helheten och driva förändringsarbete är avgörande för att lyckas i rollen.
Vi önskar också att du:
Har minst 5 års erfarenhet av ledarskap inom löneservice eller liknande BPO-verksamhet.
Besitter djupgående kunskap inom svensk arbetsrätt, kollektivavtal och löneadministration.
Har dokumenterad ledarskapsförmåga med erfarenhet av att leda, coacha och utveckla team.
Har starkt kundfokus och en förmåga att bygga långsiktiga relationer.
Är processinriktad och drivs av att effektivisera processer.
Är en utmärkt kommunikatör med goda problemlösnings- och strategiska färdigheter.
Om oss
Flex Applications är ett svenskgrundat techbolag i framkant av systemlösningar inom HR-, Workforce Management- och löneteknologi. Sedan 1990 har vi utvecklat innovativa digitala lösningar som automatiserar, effektiviserar och optimerar personaladministration. Vårt mål är tydligt: att transformera HR genom teknik.
Från DOS till Windows, vidare till webbaserade plattformar, AI-driven analys och smarta mobilappar - vår utvecklingsresa speglar den teknologiska evolutionen. Idag är vi en marknadsledande aktör med 150 experter och tusentals kunder som dagligen förlitar sig på våra avancerade system för sömlös och intelligent HR-hantering.
Med vår vision "Revolutionizing HR through technology" fortsätter vi att driva branschen framåt genom skalbara molnlösningar, automatisering och datadriven innovation. Vi bygger framtidens HR-teknologi - tillsammans med våra kunder. Och vi har bara börjat.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du flexibel arbetstid och möjligheten att arbeta delvis på distans. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag på 5 000 SEK, semesterväxling för extra ledighet och kontinuerliga karriärutvecklingsmöjligheter inom Visma-koncernen. Du får även förmånliga rabatter via Benify och kan njuta av frukost och fika på våra moderna och centralt belägna kontor. Dessutom är vår starka gemenskap något vi värnar om, med sociala aktiviteter, konferenser och roliga företagsevent
Vad händer nu?
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast 20250928. Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före ansökningstidens utgång.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Karin Svedberg, karin.svedberg@flexapplications.se
.
