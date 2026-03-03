Partneransvarig, vikariat, till Barncancerfonden
Om Barncancerfonden
Barncancerfonden består av sex regionala föreningar och ett riksförbund. Tillsammans arbetar vi med att stödja drabbade, finansiera barncancerforskning, sprida kunskap om drabbades situation och bidra till en positiv utveckling inom alla områden som rör barncancer. Sedan 1982 haft vi haft en tydlig uppgift - att bekämpa barncancer med målet att varje drabbat barn ska överleva och leva ett gott liv. Tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer är Barncancerfonden den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden granskas av Svensk Insamlingskontroll och har ett 90-konto, vilket garanterar att pengarna går till rätt ändamål.
Enheten Företagsinsamling och Givarservice söker en Partneransvarig. Tjänsten är en visstidsanställning under 18 månader med start omgående.
Som Partneransvarig ingår du i ett team på totalt 14 medarbetare som tillhör enheten Företagsinsamling och Givarservice.
Att arbeta som Partneransvarig är en spännande och dynamisk roll där du får möjlighet att bygga och vårda värdefulla relationer med våra största partners och välkända varumärken. Du kommer att vara nyckelpersonen som identifierar och engagerar potentiella partners, förhandlar fram gynnsamma avtal och säkerställer att samarbetet är både framgångsrikt och givande för alla parter.
I denna roll kommer du att utveckla insamlingsstrategier för att maximera värdet tillsammans med våra partners och lösa eventuella utmaningar som kan uppstå längs vägen. Vi söker dig som brinner för att skapa långsiktiga relationer och som har en naturlig talang för att bygga broar mellan företag. Du tar med dig ett stort kontaktnät och har en förmåga att knyta nya kontakter som kan stärka vår partnerskapsaffär ytterligare.
För att lyckas i rollen bör du ha en gedigen erfarenhet inom försäljning och brinna för att utveckla affären med ett "win-win-win" tänk. I rollen som Partneransvarig kommer du att samarbeta nära med andra enheter och avdelningar och du har förmågan att kommunicera effektivt. Som person trivs du med att arbeta i en öppen arbetsmiljö med ett härligt team omkring dig. Du är lösningsorienterad och trygg i dig själv, din känsla för försäljning och service är hög och likaså din integritet.
Det är även viktigt att du delar Barncancerfondens värdeord hopp, mod, ansvar.
Dina uppgifter
Bidra i arbetet med Barncancerfondens partnerprogram genom att sälja in programmet till relevanta branscher och företag enligt den övergripande strategin och satta mål.
Skapa nya affärer genom bred bearbetning och uppsökande införsäljning
Skapa affärsmässiga presentationer och annat säljmaterial, samt presentera både koncept och Barncancerfonden i olika sammanhang.
Tillsammans med enhetschef ta fram säljstrategier och utveckla partnersamarbeten
Arbeta samverkande för övergripande insamling
Eget budgetansvar
Driva interna samarbeten med berörda avdelningar i projekt, bidra, delta och dela med dig i uppsatta forum och interna processer.
Arbeta nära Företagskoordinator inför och under projekt
Ansvara för reflektion och lärande kopplat till din roll som partneransvarig, i dialog med enhetschef.
Formell utbildning:
För tjänsten relevant akademisk utbildning inom försäljning, ekonomi och/eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
Flera års erfarenhet av försäljning och företagssamarbeten mot olika branscher.
Erfarenhet av CSR, CSRD och hållbarhetsfrågor
Säkerställa efterlevnad och ständigt utvecklade arbetssätt.
Du har en god förmåga att göra läges- och behovsbedömning och agera på detta genom effektivt, tryggt och professionellt handlande.
Du är lyhörd och kan med lätthet kommunicera tydligt och måluppfyllande utifrån given situation, såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska.
Du behöver vara orädd och mycket driven i arbetet med att kontakta och besöka nya potentiella kunder. Samtidigt bygger våra samarbeten på relationer vilket kräver en god förmåga att bygga förtroende.
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office
Vi erbjuder
Barncancerfonden är en arbetsplats med cirka 90 engagerade medarbetare som varje dag strävar efter att göra skillnad. Som medarbetare inom enheten. Företagsinsamling och givarservice har du möjlighet att göra skillnad för barn med cancer och deras familjer genom att bidra tilli insamlingsarbetet. Vi erbjuder en kreativ och ambitiös miljö där du har chansen att påverka Barncancerfondens utveckling och framtid. Vi sitter i nya, moderna lokaler och har en attraktiv arbetsmiljö. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag och vi har kollektivavtal via Fremia med bland annat tjänstepension och försäkringar.
På Barncancerfonden ska vi göra allt som står i vår makt för att vår verksamhet ska vara trygg och säker för våra barn. En bakgrundskontroll när du söker jobb sker därför alltid i slutet av en rekrytering hos Barncancerfonden, som ett sista steg innan du får ett jobberbjudande.
Vi erbjuder en arbetsplats präglad av engagemang, framtidstro och gemenskap. Tillsammans gör vi skillnad för drabbade barn och deras närstående, på kort och lång sikt.
På Barncancerfonden vill vi vara en arbetsplats präglad av en mångfald som speglar det samhälle vi är en del av.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum 18/3-2026. Om du vill ha mer information, kontakta enhetschef Sara Karlsson, sara.karlsson@barncancerfonden.se
Facklig representant: Elin Bernhard: elin.bernhard@barncancerfonden.se Så ansöker du
