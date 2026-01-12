Parkvärd
2026-01-12
Som Parkvärd på Leksand Sommarland är du med och skapar den rena, trygga och välkomnande miljö som alla gäster möter varje dag. Du arbetar utomhus i hela parken och hanterar återkommande uppgifter som poolrengöring, skräpplockning och sophantering, samtidigt som du vid behov stöttar med varierande uppgifter såsom enklare reparationer och mindre byggprojekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förberedelse inför säsongsöppning
Nedstängning efter säsong
Iordningsställande av park inför öppning
Hålla parken ren, trygg och inbjudande genom daglig städning och skräpplockning
Delaktig i ansvar och rutiner för attraktioner
Dammsuga pooler
Sophantering
Utföra enklare reparationer och delta i mindre byggprojekt
Följa säkerhetsrutiner och rapportera eventuella avvikelse
Vid behov stötta andra avdelningar i parkenPubliceringsdatum2026-01-12Profil
Vi söker dig som trivs med att arbeta utomhus och gillar att jobba praktiskt. Du är noggrann, ansvarstagande och gillar att lösa problem, små som stora. Du ser vad som behöver göras och tar initiativ när något behöver fixas. Du är positiv, arbetsvillig och fungerar bra både i team och självständigt. Du har tidigare arbetat i en liknande roll och har praktisk kunskap inom bygg. Eftersom rollen innebär daglig kommunikation med både kollegor och gäster talar du obehindrad svenska och engelska. B-körkort krävs.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Arbetstider varierar, det förekommer arbete morgon, dag och kväll veckans alla dagar. Anställningen är en säsongsanställning på 80-100% och sommarsäsongen pågår under april/maj-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.Om företaget
Nöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Sommarland är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
