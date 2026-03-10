Parkarbetare
2026-03-10
Parkavdelningen spelar en nyckelroll i upplevelsen av Piteå. Under perioden maj till september tillkommer drygt 30 säsongsanställda kollegor. Hos oss får du jobba i en arbetsgrupp där vi tillsammans hjälper varandra att växa i yrkesrollen likväl som individer. Vi erbjuder ett utvecklande, roligt och varierat arbete.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som trivs att vara ute och som gillar att arbeta tillsammans med andra. Här på Parken har vi en fin gemenskap där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet. Arbetet innebär skötsel och underhåll av grönytor, buskage, blommor m.m.Kvalifikationer
Du har utbildning på gymnasienivå gärna också utbildning/erfarenhet eller intresse för trädgård/anläggning. Arbetet ställer krav på en mycket god samarbetsförmåga och en vilja att ta ansvar för ditt arbete. Det är även meriterande om du har C- körkort, truckcert eller erfarenhet av att köra hjullastare. B-körkort är ett krav. Stor betydelse läggs vid personlig lämplighet.
Arbetet består av olika fysiska moment så du behöver ha fysik för att klara en hel arbetsdag med aktiviteter ute under bar himmel, oavsett väder.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en heltid kl. 07.00 till 16.00 måndag till fredag och under perioden 2 maj till och med 30 september. Kan du inte arbeta under hela perioden så ange vilken period du kan.
Vi rekryterar löpande vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan senast 2026-03-22
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Kultur, park och fritid är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer;
Kultur, park och fritid Kultur, park och fritid - Våra verksamheter (pitea.se) Jobba i Piteå kommun Jobba hos oss - Arbete (pitea.se)
Piteå växer Piteå växer - Hållbar samhällsutveckling (pitea.se)
Inflyttarservice- för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Inflyttarservice Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.
Inflyttarservice Piteå (https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice) Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), http://www.pitea.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå Kommun Jobbnummer
9786557