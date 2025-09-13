Paralegal/sekreterare sökes
2025-09-13
Hestra advokatbyrå ab söker en medarbetare som kan arbeta självständigt som i team. Vara noggrann och ta emot klienter och förklara handlingar och underlag för Notarius Publicus. Förstå och skriva svenska väl. Kunna vanliga datorer och program. Vara förstående mot klienter som har problem. Tjänsten avser ett vikariat men kan förlängas.
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
