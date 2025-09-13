Paralegal/sekreterare sökes

Hestra Advokatbyrå AB / Juristjobb / Stockholm
2025-09-13


Hestra advokatbyrå ab söker en medarbetare som kan arbeta självständigt som i team. Vara noggrann och ta emot klienter och förklara handlingar och underlag för Notarius Publicus. Förstå och skriva svenska väl. Kunna vanliga datorer och program. Vara förstående mot klienter som har problem. Tjänsten avser ett vikariat men kan förlängas.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Inledande mail sedan privat kontakt
E-post: Behm@hestraadvokat.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat WT".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hestra Advokatbyrå AB (org.nr 556744-5290)
Klarabergsviadukten 70 World Trade Center, Uppgång A Vån 4 (visa karta)
107 24  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hestra Advokatbyrå AB

Kontakt
Advokat/notarius Publicus
Monica Behm
Mb@hestraadvokat.se
0708744477

Jobbnummer
9507312

