Packaging Engineer
Akkodis Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-06-26
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Vill du arbeta med utveckling av elektriska system i en tekniskt avancerad produktutvecklingsmiljö? Vi söker nu en erfaren Packaging Engineer till ett spännande uppdrag inom fordonsindustrin.
Om rollenDu blir en del av ett team som ansvarar för utveckling och förvaltning av den elektriska plattformen för tunga fordon. Arbetet omfattar både kabeldragning (wiring) och fysisk installation (packaging), från elscheman och 2D-konstruktion till 3D-routing och framtagning av underlag för tillverkning av kabelstammar.
Rollen innebär ett nära samarbete med utvecklingsteam, konstruktörer och leverantörer för att säkerställa robusta och kvalitativa tekniska lösningar.
ArbetsuppgifterStödja utvecklingen av el-/elektronikkomponenter genom installations- och integrationsarbete.
Konstruera, utveckla, granska och godkänna tekniska lösningar.
Säkerställa att konstruktionerna följer tekniska strategier, standarder och processer.
Ansvara för frågor kopplade till elektrisk installation och kabeldragning i pågående och framtida projekt.
Delta i det operativa utvecklingsarbetet och arbeta enligt etablerade processer och rutiner.
Besöka produktionsanläggning vid behov.
Fatta beslut kring konstruktionsändringar och föreslå förbättrade tekniska lösningar.
Bidra med tekniskt stöd och coachning till mindre erfarna kollegor.
Vi söker dig som harTeknisk utbildning inom el, elektronik eller motsvarande.
Några års erfarenhet av elkonstruktion, kabeldragning eller elektrisk installation.
Mycket god erfarenhet av Saber för 2D-konstruktion av kabelsystem.
Gedigen erfarenhet av CATIA V5, särskilt inom routing av kabelstammar och kraftkablar.
God förståelse för elektriska distributionssystem och installationslösningar.
Erfarenhet från fordonsindustrinPubliceringsdatum2026-06-26Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
Noggrann och kvalitetsmedveten.
Lösningsorienterad och tekniskt driven.
Ansvarstagande och självgående.
En lagspelare som gärna delar med dig av din kunskap.
Engagerad med ett öga för detaljer.
Uppdraget har planerad start i augusti och genomförs på heltid med 100% närvaro på kundens kontor i Göteborg.
Om Akkodis
På Akkodis tror vi att man måste gå bortom det möjliga för att göra det otroliga. När det gäller en karriär på Akkodis, är det du som sitter i förarsätet. Vi är stolta över en kultur av förtroende där du har befogenhet att fatta dina egna beslut och får det stöd du behöver för att nå dina ambitioner. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss, finns vi där för dig.
Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska lära av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT, Engineering och Life Science. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Vi är ett mångsidigt team av 50,000 ingenjörer och digitala experter, verksamma i 30 länder och ser fram emot att ansluta dig till vår skara.
Vi hanterar ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag.
Har du ytterligare frågor gällande tjänsten tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Alisha på alisha.milikic@akkodisgroup.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akkodis Sweden AB
(org.nr 556694-0044), https://www.akkodis.se/
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Akkodis Kontakt
Business Manager
Alisha Milikic Alisha.Milikic@akkodisgroup.com Jobbnummer
9980347