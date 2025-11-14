Överläkare till Psykiatrisk heldygnsvård
Region Västmanland / Läkarjobb / Västerås Visa alla läkarjobb i Västerås
2025-11-14
Ingen dag är den andra lik. I psykiatrins heldygnsvård kombinerar du kvalificerat ansvar med en hållbar arbetsvardag - med god stämning, trygg arbetsmiljö och långsiktig kompetensutveckling.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Som överläkare i heldygnsvården ansvarar du för säker diagnostik, behandling och uppföljning av patienter i ett skede där vårdbehovet ofta är komplext och krävande. Du leder och fördelar det medicinska arbetet på avdelningen i nära samverkan med omvårdnadspersonal, psykologer och kurator, tar ansvar för vårdplanering och kontinuitet samt genomför såväl akuta bedömningar som strukturerade uppföljningar av insatser. Uppdraget omfattar handledning av yngre kollegor och studenter samt möjlighet till bakjourstjänstgöring. Arbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning med särskild tyngd på korrekt och rättssäker tillämpning av LPT.
Om arbetsplatsen
Den psykiatriska heldygnsvården i Västerås består av 5 avdelningar med olika inriktningar samt en psykiatrisk akutmottagning och är en verksamhet i ständig utveckling. Vi arbetar systematiskt med förbättringar utifrån patienternas och verksamhetens behov och ser att insatserna gör skillnad. Här finns tempo när det behövs och utrymme för reflektion, både enskilt och tillsammans. Arbetsklimatet är öppet och tillåtande med god sammanhållning mellan enheter. Du samarbetar med utskrivningssamordnare, öppenvården och ett mobilt team och har stöd av erfarna kollegor, tydliga vårdflöden och en patientsäkerhetskultur som håller ihop vårdkedjan.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• möjlighet att diskutera ett flexibelt arbetsupplägg
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så kan vi berätta mer om tjänsten. Kvalifikationer
Du är legitimerad läkare och specialist i psykiatri med dokumenterad bakjourskompetents och god kunskap om LPT. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift och trivs i en miljö där snabba lägen varvas med strukturerad uppföljning. Som person är du trygg och personligt mogen med gott kliniskt omdöme och helhetssyn. Du är empatisk och relationsskapande, tydlig i din kommunikation och beslutsam när situationen kräver det. Ditt arbetssätt är självständigt och strukturerat och du bidrar med pedagogisk vägledning som stärker teamets kvalitet och lärande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för uppdraget.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, dagtid. Möjlighet till bakjourarbete finns med introduktionsprogram.
Tillträde efter överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 30 november.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 vecka 49 och 50.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
