Överläkare
Region Jönköpings län / Läkarjobb / Jönköping Visa alla läkarjobb i Jönköping
2025-12-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Mammografi, röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Rollen som överläkare
Som överläkare hos oss på mammografin på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har du ansvar för att självständigt utreda kliniska patienter med exempelvis ultraljud, biopsi och stereotaxi samt vacuumexcisioner. Granskning av screening ingår också i ditt arbete. Vi använder även MR i utredning vid behov. Vi kommer inom kort att börja med kontrastmammografi och AI.
Du har mycket kontakt med patienter och samarbetar med övrig personal i bröstprocessen. Du leder, alternativt deltar, vid multidisciplinära konferenser och du handleder ST-läkare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är på dagtid på vardagar.
Din blivande arbetsplats
Röntgen är en länsgemensam dygnet runt-klinik med cirka 360 medarbetare som finns på länets tre sjukhus: Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus. Röntgen bedriver modern högteknologisk diagnostik och erbjuder ett brett och avancerat utbud av undersökningar. Vi utför bland annat angiointerventioner, skelett- och lungröntgen, datortomografier, magnetkameraundersökningar, ultraljud och PET-CT.
Område mammografi tillhör länsröntgenkliniken i Region Jönköpings län. Inom mammografin utför vi årligen cirka 10 000 kliniska undersökningar och 36 000 hälsokontroller. Den kliniska verksamheten finns i Jönköping. Hälsokontroller sker i Jönköping, i mammografivagnen på Höglandet och på röntgen i Värnamo. Vi är cirka 30 medarbetare, och teamet som välkomnar dig består av bröstradiologer, röntgensjuksköterskor och vårdadministratörer. Vi har Sectra Ris- och PACS.
Röntgen är en utvecklingsintensiv verksamhet, och därför ser vi gärna att du trivs med att arbeta i sådan miljö. För att behålla en god arbetsmiljö är det viktigt med arbetsglädje och en bra teamkänsla. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och följer hela tiden upp vår verksamhet och förändrar där det behövs.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som är utbildad radiolog och ser gärna att du har en färdig, alternativt pågående, specialistutbildning inom mammografi. Vi ser gärna att du har minst två års erfarenhet av mammografi eftersom du behöver kunna utföra alla de moment som ingår i mammografins uppdrag. För oss är det också viktigt att du trivs i en miljö där utveckling står i fokus.
Som person är du ansvarstagande och strukturerar ditt arbete väl. I mötet med patienten är du lugn och tillmötesgående och vill alltid patientens bästa. Du har en god förmåga att snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut.
I och med att du arbetar nära dina kollegor är det viktigt för oss att du har en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du ett stimulerande arbete i en spännande och utvecklande miljö med trevliga kollegor.
För fem år sedan flyttade mammografin in i helt nybyggda och välanpassade lokaler på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det betyder att du kommer att få möjlighet att arbeta i en fantastisk arbetsmiljö.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Hilje Roman, områdeschef, 010-242 64 82, hilje.roman@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 15 januari 2026.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår webbplats: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P719/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9659680