Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen - ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.
Sedan den 1 januari 2019 samarbetar kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp genom en gemensam överförmyndarnämnd.
Perstorp är värdkommun och innehar både ordförandeskapet och överförmyndarenheten, som ansvarar för hela samarbetet. Nämnden och enheten hanterar de lagstadgade uppgifter som åligger överförmyndaren i de samverkande kommunerna.
Nämnden är en rättsvårdande myndighet i första instans och dess huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Stora krav finns på att verksamheten bedrivs på ett rättssäkert och professionellt sätt. Verksamheten hanterar cirka 1000 ärenden årligen. Dina arbetsuppgifter
I rollen som överförmyndarhandläggare arbetar du självständigt med att utreda inkommande ärenden och fatta beslut enligt delegationsordning gällande exempelvis tillfälliga godmanskap samt byten av ställföreträdare. Som överförmyndarhandläggare föredrar du ärenden inför nämnden samt företräder överförmyndaren inför domstol och andra myndigheter enligt rättegångsbalkens 12 kap. 14 §.
Tjänsten innefattar granskning av ekonomiska redovisningar samt mer varierande arbetsuppgifter så som exempelvis handläggning, verksamhetsspecifika projekt och rekrytering av ställföreträdare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad jurist (270 hp), utbildad socionom (210 hp), ekonom (minst 180 hp) eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet utav:
• Överförmyndarhandläggning, myndighetsutövning eller annan rättslig tillämpning
• Arbetat i en politiskt styrd organisation.
• Systemerfarenhet från verksamhetssystem Wärna Go.
Vem söker vi?
Vi söker en kollega som trivs med ett jobb där tempot ofta är högt och där arbetsdagen inte alltid ser likadan ut. Du behöver kunna ta ansvar för dina uppgifter, fatta egna beslut och driva ärenden självständigt utan att någon står bredvid.
Det här är ett arbete där allt inte alltid blir klart innan dagen är slut. Du kommer att ha ärenden som löper över tid, påminnelser som ligger kvar och uppgifter som behöver prioriteras om utifrån vad som kommer in till myndigheten. Struktur finns och är nödvändig, men den måste vara flexibel, arbetsdagen styrs i hög grad av inflödet. För att trivas behöver du känna dig trygg i att ha flera saker pågående samtidigt och kunna avsluta dagen med viss osäkerhet, utan att tappa kontrollen eller lugnet.
Vi letar efter någon som är noggrann, stresstålig och flexibel - inte för att det låter bra i en annons, utan för att jobbet faktiskt kräver det. I gengäld får du variation, ansvar och förtroende. Dina kollegor stöttar men du förväntas utföra ditt arbete självständigt. Vi erbjuder introducerande utbildning och fortlöpande kompetensutveckling inom lagstiftningen och området.
Då arbetet innebär samverkan både internt och externt, ställer vi höga krav på din samarbets- och pedagogiska förmåga. Du behärskar digitala system och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Eftersom vi är en mindre enhet värdesätter vi din personliga lämplighet högt.Övrig information
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. De kandidater som kallats till intervju och går vidare därefter kommer att få genomföra ett arbetsprov. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg. Du behöver även kunna uppvisa giltigt körkort.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge med ett löneintervall på 40 000 - 45 000 kronor per månad med löneläge 2026.
