Ortopedingenjör till Ortopedteknik
2026-03-09
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Är du mån om din arbetsmiljö och vill arbeta med ett härligt gäng i en av landets mest arbetsmiljösäkra och nyrenoverade ortopedtekniska verksamheter? Då är vi den rätta ortopedtekniska verksamheten för dig!
Ortopedteknik
Ortopedteknik ingår i ortopedkliniken och har sin mottagning på NÄL men har även viss verksamhet på Uddevalla sjukhus.
Vårt uppdrag är att förskriva ortopedtekniska hjälpmedel utifrån hög kompetens och kvalitet till patienterna i NU-sjukvårdens upptagningsområde, för att underlätta deras vardag och bidra till en ökad livskvalitet. Vi lägger stor vikt på vår arbetsmiljö för att kunna jobba tryggt och säkert för att bibehålla en god hälsa.
Våra nya lokaler är specialbyggda efter vårt arbetsflöde. Vi har tre sliprum där utrustningen och ventilationen är anpassad efter respektive material - kolfiber, härdplast och termoplast. Verkstadsutrymmena är planerade efter funktion och vilka material eller kemikalier som ska användas
I NU-sjukvården ingår ortopedteknik i en rad tvärprofessionella team till exempel diabetes-, barnhabiliterings-, och protesteam. Vi har ett nära samarbete med de tre övriga ortopedtekniska enheterna inom VGR.
Vi söker en ortopedingenjör till vår verksamhet på NÄL. Vi är en relativt liten verksamhet med mycket bra arbetsklimat och har därför ett nära samarbete över yrkesgränserna. Tillsammans diskuterar och utarbetar ingenjörer och tekniker de bästa lösningarna för patienterna.
Som ortopedingenjör hos oss kommer du att arbeta brett och få prova på många typer av ortopedtekniska lösningar inom protes, ortos och skor. För oss är det viktigt att du som nyanställd får en bra start på din arbetsplats. I en idérik och kreativ arbetsmiljö ges du möjlighet att utvecklas i din egen takt och efter dina egna förutsättningar. Vi ser gärna Ortopedingenjörsstudenter som går sista terminen på OI-programmet som sökande. Kvalifikationer
Legitimerad ortopedingenjör med godkänd legitimation av Socialstyrelsen.
Du har lätt för att skapa och upprätthålla relationer både med patienter och kollegor, god förmåga att planera och hålla leveranstider, du värnar om ett gott arbetsklimat och arbetsmiljö. Det är viktigt att du kan samarbeta med övriga professioner på enheten samt arbeta självständigt.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Välkommen med din ansökan!
