Ortopedingenjör, Ortopedteknik
2025-09-03
Ortopedteknik i Örebro är en verksamhet med framåtanda och hög forskningskompetens som har i uppdrag att förskriva ortopedtekniska hjälpmedel. Hos oss får du utvecklas i ett fantastiskt yrke där du varje dag hjälper människor och där du varje dag bidrar till regionens vision att Tillsammans skapar vi ett bättre liv. Verksamheten drivs i egen regi av Region Örebro län.
Verksamheten ansvarar för Dysmeli- och armprotescentrum där vi bedriver re-/habilitering för personer med dysmeli på övre och/eller nedre extremitet, eller förvärvad amputation av hand eller arm. Den ortopedtekniska delen består till största delen av proteser för arm, hand, fingrar, eller ben. Här tar vi emot patienter från sjukvårdsregion Mellansverige, från övriga delar av landet och i vissa fall från utlandet. Från och med 1 september är vi en av fyra enheter som bedriver nationell högspecialiserad vård inom dysmeli.
Forskning pågår inom flera olika områden. Det finns goda förutsättningar för egen forskning inom Region Örebro län. Vi erbjuder stöd och vägledning liksom en samlad forskningsinfrastruktur inom område FoU. Flera möjligheter för finansiering av forskning och forskningstid finns. Ansökningar om medel bedöms i konkurrens och beviljandegraden är god.
Hos oss arbetar ca 35 medarbetare och våra professioner är ortopedingenjörer, ortopedtekniker, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, fotterapeut och administratörer. Vi har ett nära samarbete inom och mellan professionerna och trivseln är god.
Ortopedteknik finns i moderna och väl fungerande lokaler vid Universitetssjukhuset Örebro och har mottagningar på länets tre sjukhus. Vi tar också emot patienter från övriga delar av landet då vi har ett av de största armprotesteamen i Sverige. Vårt arbete sker i nära kontakt och samarbete med övriga verksamheter inom Region Örebro län. Hos oss arbetar bland annat ortopedingenjörer, ortopedtekniker, fysioterapeuter och assistenter. Ortopedteknik är en verksamhet inom Område nära vård.
Inom Område nära vård finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med att utveckla och förstärka vår kompetens inom området Ortopedteknik. Patientmottagning och förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel kommer vara dina huvudsakliga arbetsuppgifter.
Du kommer att ingå i team kring patienterna inom ditt fokusområde. Vilket område som blir aktuellt beror på verksamhetens behov, din bakgrund och intresse. Teamen är tvärprofessionella och består tex av fysioterapeut, läkare, ortopedingenjör och ortopedtekniker. Då vi tillverkar de flesta hjälpmedel i egen regi är samarbetet med ortopedtekniker nära och enkelt. Är du ny i yrket använder vi oss av en personligt utformad introduktionsplan för att du ska få bästa möjliga start.
Du tycker om att arbeta i team, har god samarbetsförmåga samt är kommunikativ. Du är serviceinriktad och flexibel. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och är ansvarstagande.
Legitimerad ortopedingenjör med godkänd legitimation av Socialstyrelsen. Undantag görs om du är nyligen examinerad och ännu inte fått legitimation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav på B-körkort då resor ingår i tjänsten.
