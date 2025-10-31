Ortodontiassistent till Praktikertjänst Stadion Tandvård Malmö
Praktikertjänst Stadion Tandvård är en trivsam och modern klinik som ligger på Stadiongatan 65 i Malmö.
Idag arbetar här 2 allmäntandläkare, 1 ortodontist,1 ortodontiassistent, 2 tandhygienister, 3 tandsköterskor och 1 receptionist. Vi är ett glatt & kompetent gäng som bedriver allmäntandvård samt tandreglering. Det är en välplanerad klinik med 8 behandlingsrum. På kliniken finns panoramaröntgen och en Trios-intraoral scanner för att underlätta dina behandlingar.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Tjänsten kommer att innefatta patientarbete med sedvanliga arbetsuppgifter som ortodontiassistent samt administrativa uppgifter. Tjänsten är flexibel och vi vill gärna utforma den tillsammans med dig.Kvalifikationer
- Utbildad ortodontiassistent
- God datorvana
- Goda kunskaper i det svenska språket, både vad gäller tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet liksom vid din kliniska och pedagogiska förmåga. Du har lätt för att samarbeta och lära känna nya människor. Du är en duktig kliniker som ser det som en självklarhet att kombinera kvalitativ tandvård med ett bra bemötande. Du gillar att jobba både självständigt och i team och har god initiativförmåga.
Varmt välkommen med din ansökan, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum- sök därför tjänsten redan nu!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
