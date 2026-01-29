Orderkoordinator till Spånga
The Place AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Place AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om rollen Vår kund i Spånga söker nu en engagerad orderkoordinator! I rollen som orderkoordinator blir du en del av ett sammansvetsat team inom supply chain. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för orderprocessen, vilket innebär nära samarbete med kunder, produktion och inköp. Tjänsten är på heltid med start omgående. Detta är initialt ett konsultuppdrag på cirka 6 månader, med möjlighet till förlängning eller övertag av kunden.
Arbetsuppgifter Som orderkoordinator kommer du att ha en central roll i att säkerställa ett smidigt flöde mellan kund, produktion och leverantör. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ta emot och registrera beställningar från både kunder och produktion.
Ha en kontinuerlig dialog med leverantörer och säkerställa att leveransplaner följs och uppdateras vid behov.
Ansvara för att upprätta, följa upp och hantera prognoser.
Kvalifikationer För att passa som orderkoordinator ser vi gärna att du har följande:
Något/några års erfarenhet av jobb inom orderhantering
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Meriterande:
Kunskap inom SAP
Personlighet
För att trivas rollen ser vi att du är en nyfiken och drivande person som motiveras av att skapa struktur och hitta lösningar. Du har en positiv inställning, trivs med att samarbeta i team och är inte rädd för att ta egna initiativ när det behövs.
Du arbetar på ett noggrant och organiserat sätt, samtidigt som du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Att bidra till ett gott arbetsklimat och att hålla hög servicegrad gentemot både kollegor och externa kontakter är en självklarhet för dig.
Låter detta som en spännande roll? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
The Place - Where happy work happens
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7137255-1814007". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), https://jobb.theplace.se
Sveavägen 34 (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
The Place Jobbnummer
9711946