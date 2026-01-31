Orderadministratör till Swemac Innovation AB
Är du en person som arbetar effektivt men noggrant, gillar att ta ansvar och trivs i en praktisk roll där du påriktigt gör skillnad? Då är detta rollen för dig! Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en orderadminstratör till Swemacs logistikteam på huvudkontoret i Linköping. Swemac Innovation AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och tillverkar ortopediska implantat och instrument för frakturbehandling och proteskirurgi. Deras produkter används dagligen inom sjukvården och ställer höga krav på precision, kvalitet och leveranssäkerhet.
Som Orderadministratör säkerställer du en effektiv och korrekt orderhantering, från mottagande till leverans. Du kommer arbeta med att ta emot order via mail som du plockar, paketerar, fakturerar och skickar till deras kunder både inom Sverige och internationellt. Du kommer även hantera flödet av instrument set som lånas ut till sjukhus för specifika operationer. I rollen ingår även uppgifter som inventering, godsmottagning, samt övriga administrativa uppgifter som ingår för att få verksamheten att fungera på bästa sätt. Arbetet är operativt, tempofyllt och kräver att du kan vara flexibel samt kombinera hög noggrannhet med ett effektivt arbetssätt.
Uppdraget inleds som ett konsultuppdrag via oss, med tydlig ambition att övergå till en anställning hos Swemac efter en tids samarbete.
Du erbjuds
• En roll på ett familjärt bolag med drivna och stöttande kollegor
• En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och tydliga processer
• Möjlighet att arbeta med produkter som gör verklig skillnad inom sjukvården
Dina arbetsuppgifter
• Planering och hantering av utlån av instrument-set till sjukhus
• Godsmottagning, inventering och lagerhållning
• Plock, pack och leverans av kundorder i Sverige och internationellt
• Orderhantering, fakturering och administration kopplat till leveranser
• Samarbete med säljorganisation, kunder och andra interna funktioner
• Bidra till ordning, struktur och förbättringar i det dagliga arbetet
VI SÖKER DIG SOM
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• Är mycket noggrann, men samtidigt kan arbeta effektivt i ett högt tempo
• Har god samarbetsförmåga men kan arbeta självständigt
• Trivs i en praktisk roll
Det är meriterande om du har
• Har en eftergymnasial utbildning, gärna inom logistik eller medicin/vård
• Erfarenhet av liknande roll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Förändringsbenägen
• Tillitsfull
• Ordningsam
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Swemac här Ersättning
